Barnabarn Íþróttaálfsins á leiðinni Magnús Jochum Pálsson skrifar 6. janúar 2026 10:59 Sylvía Erla og Róbert tilkynntu óléttuna á skemmtilegan máta. Sylvía Erla Melsteð Scheving, söngkona, sjónvarpskona og rithöfundur, á von á sínu fyrsta barni með sambýlismanni sínum, athafnamanninum Róberti Frey Samaniego. „Lítill Samaniego🤎🤎Nýja verkefnið okkar sem við erum svo þakklát og spennt fyrir 🤎," skrifaði parið í Instagram-færslu þar sem þau greindu frá fregnunum. View this post on Instagram A post shared by SYLVIA ERLA (@sylviaerla) Í færslunni má sjá myndir af þeim með gervi-dagblað sem þau hafa prentað út með sónarmynd af barninu á forsíðunni og fjölskyldumyndir af parinu með hundinum Oreo. Sylvía birti einnig myndaröð af síðustu mánuðum, myndband af því þegar hún komst að því að hún væri ólétt og svipmyndum af undirbúningi fyrir fæðinguna. View this post on Instagram A post shared by SYLVIA ERLA (@sylviaerla) Sylvía Erla er dóttir Magnúsar Schevings og Ragnheiðar Melsteð sem stofnuðu saman Latabæ. Hún keppti í Söngvakeppni sjónvarpsins árið 2013 með laginu „Stund með þér", gaf út bókina Oreo fer í skólann og hefur stýrt þáttunum Bestu lög barnanna með Árna Beinteini. Róbert hefur líka verið í tónlist, rappar undir nafninu Samaniego og gaf út plötuna Heltekinn árið 2023. Hann hefur síðustu ár einbeitt sér að framleiðslu próteindrykkjarins Done.