Þyrla Landhelgisgæslunnar og sjóbjörgunarsveit Landsbjargar voru kölluð út á fimmta tímanum eftir tilkynningu um leka í fiskibát. Tveir eru um borð í bátnum sem er vestan við Reykjanes.
Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við fréttastofu. Mbl greindi fyrst frá.
Fiskibáturinn er vestan við Reykjanes, um tvær sjómílur vestur af Hafnarbergi, og tveir eru um borð.
„Þyrlusveitin var á æfingu í Hvalfirði og gat því brugðist hratt við. Hún var komin að bátnum rétt rúmum tuttugu mínútum eftir að útkallið barst. Dælur um borð í bátnum höfuð í við lekann en ákveðið var að þyrlusveitin færi til Sandgerðis til að ná í fleiri dælur eins og staðan er núna. Svifmaður þyrlusveitarinnar fór niður með dælurnar,“ segir Ásgeir.
Núna er unnið að því að dæla sjónum úr bátnum og gert ráð fyrir því að honum verði siglt til hafnar í fylgd sjóbjörgunarsveitarinnar. Ekki er talin þörf á að hífa mennina tvo úr bátnum.
