Víkingar fengu son í jóla­gjöf

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Selma Dögg og Sölvi Geir eignuðust sitt þriðja barn saman skömmu fyrir jól.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari karlaliðs Víkings í fótbolta, og Selma Dögg Björgvinsdóttir, fyrirliði kvennaliðs Víkinga, eignuðust son þann 20. desember 2025. Um er að ræða þeirra þriðja barn saman.

Parið greindi frá fregnunum á Instagram um áramótin.

„Vika síðan litli bróðir kom til okkar með hraði í óvæntri heimafæðingu. Við erum svo heppin að eiga lífið framundan með honum🤍,“ skrifuðu þau í færslunni.

Drengurinn fæddist heima.

Parið greindi frá því í sumar að von væri á prinsinum í desember með ansi skemmtilegu myndbandi þar sem mátti sjá foreldrana sýna systkinum drengsins sónarmyndir.

„Fullkomin viðbót. Hlökkum svo til að fá þig í fangið í desember,“ sagði parið þá.

Sölvi og Selma eiga dótturina Andreu Myrk, fædda árið 2020, og soninn Anton Haka, fæddan 2022. Auk þess á Sölvi tvo drengi úr fyrra sambandi.

