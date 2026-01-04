Nyrsta barn ársins fæddist fyrsta dag ársins

Fyrsta barn ársins á Norðurlandi fæddist klukkan 7.09 á nýársdagsmorgun. Barnið er Grímseyingur en Grímsey er nyrsta mannabyggð landsins. Nýbakaðir foreldrar segja enga fleiri íbúa eyjunnar eiga von á barni, svo um er að ræða nyrsta barn ársins.
Ragnar Árnason og Brá Svafarsdóttir eignuðust sextán marka stúlkubarn á nýársmorgun. Þetta er þeirra fyrsta barn og heilsast mæðgunum vel.
Í samtali við fréttastofu segir Ragnar sig telja þetta hafa verið einu óléttuna í eynni. Samkvæmt gögnum Hagstofunnar bjuggu þar 52 við upphaf síðasta árs.
„Hún er frá Grímsey, fædd og uppalin þar. En ég er Dalvíkingur. Ég er bara sjómaður sem kom til Grímseyjar og fann ástina,“ segir Ragnar.
Brá hafi upp á síðkastið dvalið á Svalbarðseyri, enda erfitt að komast á fæðingardeildina á Akureyri frá Grímsey með skömmum fyrirvara. Grímseyjarferjan Sæfari siglir þrjá daga vikunnar og tekur ferðin þrjá klukkutíma.
„Á gamlársmorgun byrjaði eitthvað að gerast og við förum upp eftir. Við erum send aftur heim en við vorum látin vita að þetta væri farið af stað. Svo var eitthvað meira að gerast þannig við mætum aftur á sjúkrahús,“ segir Ragnar.
Þau horfðu saman á áramótaskaupið á sjúkrahúsinu og snemma nýársmorgun var stúlkan komin í heiminn.
„Móður og barni heilsast mjög vel. Lillan er ekkert smá dugleg,“ segir Ragnar.
Hvort þau haldi áfram búsetu í Grímsey er óvíst, en þar er hvorki leikskóli né grunnskóli. Ragnar segir þau hvergi annarsstaðar vilja búa, svo þau halda í vonina um að skóli verði opnaður í eynni á ný. Ellegar þurfi þau að flytja burt.
„Verja þá sumrinu í Grímsey,“ segir Ragnar.