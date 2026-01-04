Forsvarsmenn áfengisverslunarinnar Smáríkisins íhuga að fara í mál við lögregluna þar sem hún hefur ítrekað lokað afhendingarstöðvum netverslunarinnar síðustu vikur. Forstjóri fyrirtækisins var í haust ákærður fyrir að hafa selt eina þriggja lítra belju af chardonnay.
Í gærkvöldi lokaði lögregla afhendingarstöðvum áfengisnetverslana, eins og koom fram í dagbók lögreglu. Meðal þeirra var afhendingastöð Smáríkisins í Bæjarlind en þetta er annað sinn á skömmum tíma sem lögreglan gerir það, en síðast var það á öðrum degi jóla.
Í svari Smáríkisins við fyrirspurn Vísis segir að einkennisklæddir lögreglumenn hafi klukkan 23:57 á afhendingarstöð í Bæjarlind og sagt starfsmanni að hann hefði átt að loka klukkan 23. Starfsmaðurinn hagi tilkynnt lögregluþjóninum að hann væri hvort eð er að pakka saman og lauk því þar.
Engar sektir hafi verið lagðar á Smáríkið enn sem komið er og ekki tilkynnt um efni nokkurra ákvarðana og á hvaða lagagrundvelli þær byggðust þrátt fyrir að óskað hafi verið eftir því.
Forsvarsmenn smáríkisins telja lögreglu hafa vegið að sér með umræddum aðgerðum.
„Lögreglu ber að fylgja lögum og reglum stjórnsýsluréttar setja þeim skorður eins og öðrum stjórnvöldum, m.a. um jafnræði og meðalhóf. Sífelldar aðgerðir gagnvart einum aðila af fleiri en 20 vegna starfsemi sem full vitneskja er um, og er í - besta falli byggð á óskýrum – lagagrunni, stenst að okkar mati ekki kröfur sem gerðar eru til stjórnvalda.“
Afskiptin hafi verið með svipuðum hætti og á öðrum degi jóla Þá hafi einkennisklæddir lögregluþjónar mætt á afhendingarstöð í Bæjarlind og sagt starfsmönnum að loka. Þá er haft eftir einum lögregluþjóni skipanirnar hafi komið „að ofan“.
Þeir segja að fyrirætkið hafi orðið fyrir tugmilljóna tjóni vegna „þvingana lögreglu“.
„Lögreglan hóf afskipti með þessum hætti fyrirvaralaust nú í desember gegn okkur einum. Okkur var gert að loka, aðrir fá að vera opnir. Þá virðist sem að nýju vínbúðinni hafi ekki verið gert að loka fyrir heimsendingarþjónustu, sem á sama tíma okkur var gert að loka.“
Spurðir út í fyrirhugaða málsókn sem greint fra frá mbl.is svara þeir að forsvarsmenn Smáríkisins hafi skoðaða með lögmönnum sínum öll þau úrræði sem standa þeim til boða.
„Eitt af þeim úrræðum er að höfða mál til að fá úr þessu skorið. Enn sem komið er höfum við ekki fengið nein gögn frá lögreglu né rökstuðning fyrir aðgerðum hennar þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir bæði í síma og í pósti. Lögreglan veitir fjölmiðlum upplýsingar en ekki okkur,“ skrifa forsvarsmenn verslunarinnar.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur ákært framkvæmdastjóra félags sem heldur utan um rekstur Icelandic Trading Company b.v, sem rekur netsölu með áfengi undir merkjum Smáríkisins.
„Okkur þykir leitt að aðstæður skuli vera með þessum hætti og það um árabil. Það er fyllilega innan valdheimilda ráðherra og ríkisstjórnar að leysa úr þessu og myndu þau spara almenningi stórfé með því einu að draga úr þessari óvissu.“