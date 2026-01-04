Innlent

Úti­lokar ekki borgara­styrj­öld

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hæstiréttur Venesúela hefur skipað Delcy Rodríguez, varaforseta ríkisins, að taka við embætti forseta meðan Nicolás Maduro er í haldi Bandaríkjamanna. Alþjóðastjórnmálafræðingur segir margt óljóst varðandi stöðuna í Venesúela og vill ekki útiloka að það brjótist út borgarastyrjöld. 

Búið er að boða til fundar hjá utanríkismálanefnd Alþingis í fyrramálið vegna innrásarinnar. Í færslu nefndarmeðlims og þingmanns er staða lýðræðislegra stjórnarhátta, mannréttinda, virðingar fyrir alþjóðalögum og sjálfsákvörðunarrétts þjóða á alþjóðasviðinu grafalvarleg.

Lögreglu í Sviss hefur tekist að bera kennsl á lík sextán til viðbótar sem létust í eldsvoða á skemmtistað á skíðasvæðinu Crans-Montana á gamlárskvöld. Fjórtán ára svissnesk stúlka er meðal látinna.

Lyfjaeftirlit Bandaríkjanna felldi nýlega úr gildi viðvaranir við hormónameðferð fyrir konur á breytingaskeiði. Hjúkrunarfræðingur sem sérhæfir sig í kvenheilsu segir þetta tímamót og vonar að leiðbeiningum hér á Íslandi verði breytt.

Formaður Bændasamtakanna segir flestöllum vænt um bændur, en mörgum sé illa við kerfið. Landsmenn þurfi að tengja við íslenska bændur þegar keypt eru íslensk matvæli í verslunum.

