Tveir með alvarlega áverka eftir hnífstunguárás Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 31. desember 2025 10:33 Vísir/Viktor Freyr Tilkynnt var um alvarlega líkamsárás á Akureyri í nótt þar sem hnífi hafði verið beitt. Þrír voru handteknir vegna málsins. Í fréttatilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra segir að tveir hinna handteknu hafi verið með alvarlega áverka og verið fluttir til aðhlynningar á Sjúkrahúsið á Akureyri. Einn hinna handteknu hafi verið með stunguáverka á tveimur stöðum og annar með umtalsverða áverka í andliti. Að læknisskoðun lokinni hafi hinir handteknu verið fluttir í fangageymslu lögreglustöðvarinnar á Akureyri. Þá segir að rannsókn málsins sé á frumstigi. Ekki hafi verið tekin ákvörðun um hvort farið verður fram á gæsluvarðhald.