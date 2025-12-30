Komu auga á strandaða ferðamenn við Heklu Agnar Már Másson skrifar 30. desember 2025 15:12 Jeppi ferðamannanna sést hér í gegnum sjónauka flugvélarinnar. Landhelgisgæslan Áhöfn um borð í björgunarflugvélinni Tf-Sif var fengin til þess að skima eftir ferðamönnum nálægt Heklu í gærkvöldi. Ferðamennirnir fundust fljótt þrátt fyrir mikið myrkur. Landhelgisgæslan greindi frá því á Facebook í dag að áhöfn flugvélarinnar TF-Sif hefði sinnt hefðbundnu eftirlits- og æfingarflugi á hafsvæðinu fyrir norðan og vestan land. Vélin hafi síðan lent að því loknu á Akureyrarflugvelli. „Þegar hún var nýtekin á loft þaðan, á leið til Reykjavíkur, bárust upplýsingar um að leit væri að hefjast norður af Heklu vegna ferðamanna í jeppabifreið sem væru í vanda,“ skrifar gæslan. Ákveðið hafi verið að flugvélinni yrði flogið yfir svæðið til að koma auga á bílinn. Eftir stutta leit hafi áhöfnin á Tf-Sif fundið jeppann og blikkað lendingarljósum í átt að fólkinu, sem hafi getað blikkað til baka með ljósum bílsins. Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar sendi þá björgunarsveitarfólki Landsbjargar nákvæma staðsetningu bílsins og komu björgunarsveitarmenn fólkinu til bjargar sem kom fólkinu til aðstoðar í kjölfarið. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi gæslunnar, segir að útkallið hafi borist á sjötta tímanum í gær. Það hafi tekið innan við þrjátíu mínútur að finna bílinn. Leitin hafi því gengið vel þrátt fyrir niðamyrkur. Hekla Björgunarsveitir Landhelgisgæslan Mest lesið Þessir Íslendingar kvöddu á árinu 2025 Innlent 70 prósent landsmanna hlynnt banni Innlent Sjómenn mótmæla breytingum á samsköttun hjóna Innlent Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins: „Þorgerður er afar indæl“ Innlent Neita að ræða við Úkraínumenn vegna meintrar árásar á heimili Pútíns Erlent Skipuðu húsráðanda að elda fyrir sig áður en ræningjarnir ruddust inn Innlent Eftirminnilegasta augnablikið á ferlinum: „Hann sat á móti mér nokkuð rauður og þrútinn og hvæsti“ Innlent Víðir hefur nú loks tíma fyrir Lunch United Innlent Sádar sprengja hergögn frá furstadæmunum í Jemen og hóta frekari árásum Erlent Bandaríkin leggja til tvo milljarða dala með skilyrðum Erlent Fleiri fréttir Komu auga á strandaða ferðamenn við Heklu Hvetja fólk til að plokka flugeldarusl á nýársdag Eftirminnilegasta augnablikið á ferlinum: „Hann sat á móti mér nokkuð rauður og þrútinn og hvæsti“ Víðir hefur nú loks tíma fyrir Lunch United Samfélagsmiðlabann án fræðslu stoðar lítið Samfélagsmiðlabann nýtur mikils stuðnings og flugeldasalan í fullum gangi Hægt að gefa hundum róandi og lyf til að gleyma um áramót Sjómenn mótmæla breytingum á samsköttun hjóna 70 prósent landsmanna hlynnt banni Þessir Íslendingar kvöddu á árinu 2025 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins: „Þorgerður er afar indæl“ Tvö handtekin fyrir þjófnað og þrír fyrir sölu og dreifingu Stoltastur af veiðigjaldinu og telur aðrar skattabreytingar hafa lítil áhrif á heimilin Föðurnum enn haldið sofandi í öndunarvél Fylgi stjórnarflokkanna dalar Föðurnum í Suður-Afríku enn haldið sofandi Skipuðu húsráðanda að elda fyrir sig áður en ræningjarnir ruddust inn Fannst látinn utandyra í Borgarnesi Halldór Blöndal borinn til grafar Fimm með vanlíðan komast í Skjólshús í tvær vikur Kolbrúnu Bergþórs sagt upp á Mogganum Sagt upp eftir 26 ár á Morgunblaðinu Kominn tími á gos og Veðurstofan öllu viðbúin Sýknuð af ólöglegum innflutningi lyfja vegna rangra upplýsinga Lyfjastofnunar Þriggja hatta Inga segir engin ráðherraskipti í pípunum Desember að komast á lista yfir þá allra hlýjustu Erlendir ferðamenn talsvert slasaðir eftir áreksturinn Samið um Skjólshús og gos gæti komið á hverri stundu Hér verða áramótabrennur á gamlársdag 2025 Björn Ingi leiðir ekki Miðflokksmenn í borginni Sjá meira