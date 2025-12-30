Lífið

Clooney orðinn franskur

Magnús Jochum Pálsson skrifar
George Clooney er orðinn franskur ríkisborgari.
George Clooney er orðinn franskur ríkisborgari. Getty

Hollywood-stjarnan George Clooney, eiginkona hans, mannréttindalögfræðingurinn Amal Clooney, og börn þeirra, Alexander og Ella, eru orðin franskir ríkisborgarar.

Þetta kemur fram í franska lögbirtingablaðinu Journal Officiel sem fjölmiðlar austan- og vestanhafs hafa gert sér mat úr. 

Fjölskyldan á heimili á gamalli vínekru sem heitir Domaine du Canadel og er staðsetta nálægt þorpinu Brignoles í suðurhluta Frakklands. Húsið keyptu þau árið 2021 og dvelja þau stærstan hluta ársins þar. Einnig eiga þau hjón hús við Como-vatn, herragarð á Sonning-on-Thames í Berkshire, íbúð í New York og landareign í Kentucky.

Clooney sagði í viðtali við útvarpsstöðina RTL fyrir ekki svo löngu síðan að stór ástæða fyrir því að þau byggju í Frakklandi væru persónuverndarlögin þar í landi sem vernda börn fyrir papparössum.

„Hér taka þeir ekki myndir af börnum. Það eru ekki papparassar sem fela sig við skólahliðið. Það er númer eitt fyrir okkur,“ sagði hann.

Börnin hefðu ekki fengið séns í LA

Leikarinn ræddi einnig líf sitt í Evrópu í viðtali við Esquire í október og hvernig það væri ólíkt hasarnum í Los Angeles.

„Við búum á sveitabæ í Frakklandi. Stóran hluta lífs míns ólst ég upp á bóndabæ og sem barn hataði ég það. En núna, fyrir þau, þá eru þau ekki í iPad-num sínum. Þau borða kvöldmat með fullorðnum og þurfa að taka diskana af borðum. Þau eiga miklu betra líf,“ sagði hann um átta ára tvíburana Alexander og Ellu.

Hann sagðist jafnframt hafa haft áhyggjur af því að ala börnin upp í Hollywood-kúltúrnum í Los Angeles.

„Mér leið eins og þau myndu aldrei fá almennilega séns. Í Frakklandi er þeim drullusama um frægðina. Ég vil ekki að þau gangi um hrædd við papparassanna. Ég vil ekki að þau séu borin saman við börn annars frægs fólks,“ sagði hann.

Clooney er ekki eina Hollywood-fígúran sem hefur sótt um franskan ríkisborgarrétt því bandaríski leikstjórinn Jim Jarmusch sagði í viðtali á útvarpsstöðinni France Inter að hann ætlaði að sækja um.

Frakkland Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp

Tengdar fréttir

Silfurrefurinn George Clooney á bak og burt

Bandaríska kvikmyndastjarnan George Clooney er búinn að lita á sér hárið. Silfurgráa hárið sem einkennt hefur leikarann er horfið en þess í stað hefur hann litað hár sitt brúnt. Aðdáendur þurfa þó ekki að örvænta þar sem liturinn er einungis til bráðabirgða og er tilkominn vegna hlutverks sem hann fer brátt með á Broadway.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.