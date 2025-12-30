Clooney orðinn franskur Magnús Jochum Pálsson skrifar 30. desember 2025 14:17 George Clooney er orðinn franskur ríkisborgari. Getty Hollywood-stjarnan George Clooney, eiginkona hans, mannréttindalögfræðingurinn Amal Clooney, og börn þeirra, Alexander og Ella, eru orðin franskir ríkisborgarar. Þetta kemur fram í franska lögbirtingablaðinu Journal Officiel sem fjölmiðlar austan- og vestanhafs hafa gert sér mat úr. Fjölskyldan á heimili á gamalli vínekru sem heitir Domaine du Canadel og er staðsetta nálægt þorpinu Brignoles í suðurhluta Frakklands. Húsið keyptu þau árið 2021 og dvelja þau stærstan hluta ársins þar. Einnig eiga þau hjón hús við Como-vatn, herragarð á Sonning-on-Thames í Berkshire, íbúð í New York og landareign í Kentucky. Clooney sagði í viðtali við útvarpsstöðina RTL fyrir ekki svo löngu síðan að stór ástæða fyrir því að þau byggju í Frakklandi væru persónuverndarlögin þar í landi sem vernda börn fyrir papparössum. „Hér taka þeir ekki myndir af börnum. Það eru ekki papparassar sem fela sig við skólahliðið. Það er númer eitt fyrir okkur,“ sagði hann. Börnin hefðu ekki fengið séns í LA Leikarinn ræddi einnig líf sitt í Evrópu í viðtali við Esquire í október og hvernig það væri ólíkt hasarnum í Los Angeles. „Við búum á sveitabæ í Frakklandi. Stóran hluta lífs míns ólst ég upp á bóndabæ og sem barn hataði ég það. En núna, fyrir þau, þá eru þau ekki í iPad-num sínum. Þau borða kvöldmat með fullorðnum og þurfa að taka diskana af borðum. Þau eiga miklu betra líf,“ sagði hann um átta ára tvíburana Alexander og Ellu. Hann sagðist jafnframt hafa haft áhyggjur af því að ala börnin upp í Hollywood-kúltúrnum í Los Angeles. „Mér leið eins og þau myndu aldrei fá almennilega séns. Í Frakklandi er þeim drullusama um frægðina. Ég vil ekki að þau gangi um hrædd við papparassanna. Ég vil ekki að þau séu borin saman við börn annars frægs fólks,“ sagði hann. Clooney er ekki eina Hollywood-fígúran sem hefur sótt um franskan ríkisborgarrétt því bandaríski leikstjórinn Jim Jarmusch sagði í viðtali á útvarpsstöðinni France Inter að hann ætlaði að sækja um. Frakkland Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp Tengdar fréttir Silfurrefurinn George Clooney á bak og burt Bandaríska kvikmyndastjarnan George Clooney er búinn að lita á sér hárið. Silfurgráa hárið sem einkennt hefur leikarann er horfið en þess í stað hefur hann litað hár sitt brúnt. Aðdáendur þurfa þó ekki að örvænta þar sem liturinn er einungis til bráðabirgða og er tilkominn vegna hlutverks sem hann fer brátt með á Broadway. 10. mars 2025 15:03 Mest lesið Móðurmorð í blóðugu jólaboði Gagnrýni Græna gímaldið ljótast Menning Þegar Bardot fór í „leyniferðalag“ til Íslands Lífið Tekur yfir borgina á nýársdag Menning Clooney orðinn franskur Lífið Idris Elba sleginn til riddara fyrir baráttu gegn hnífaburði Lífið Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Lífið Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Lífið „Hæ ástin mín, Nýtt í hverjum mánuði á fimmtudaginn, ertu laus?“ Áskorun Melanie Watson er látin Lífið Fleiri fréttir Clooney orðinn franskur Þegar Bardot fór í „leyniferðalag“ til Íslands Idris Elba sleginn til riddara fyrir baráttu gegn hnífaburði Blysröð í anda þjóðhátíðar í stað brennu Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Spurt var um fólkið sem var grátandi, ælandi og öskrandi Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Melanie Watson er látin Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Brigitte Bardot er látin Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Sjálfur jólasveinninn skotspónn samsæriskenninga Þakkar Trump í ólettutilkynningunni Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Frægir fjölguðu sér árið 2025 Gítarleikari The Cure er látinn Skilaði týndum heyrnartólum alla leið til Hamborgar Sjáðu nýja stiklu úr stjörnuprýddri hasarmynd Balta Ásgeir Kolbeins furðu lostinn yfir steini í jólapakkanum Viðtöl ársins 2025: Missir, afsögn ráðherra, umsáturseinelti og læknir sem þóttist vera með krabbamein Sat uppi með sex kíló af kæstri skötu Kristmundur Axel tók við af Bubba Seinfeld og Friends-leikari látinn Jólagjafir íslenskra vinnustaða Deildar meiningar um lyktina: „Þetta er byrjendaskata“ Fréttamenn gæða sér á skötu í gegnum árin Sjá meira