Jarðarför Halldórs Blöndals var gerð frá Hallgrímskirkju eftir hádegið. Full kirkja var og forsetarnir fyrrverandi Ólafur Ragnar Grímsson og Guðni Th. Jóhannsson meðal viðstaddra.
Halldór, sem var einn áhrifamesti stjórnmálamaður landsins um langt skeið, lést á Landspítalanum 16. desember síðastliðinn og var 87 ára þegar hann andaðist. Hann var fæddur í Reykjavík 24. ágúst 1938. Halldór lætur eftir sig dæturnar Ragnhildi og Stellu, soninn Pétur og fóstursynina Eymund og Þóri Bjarka Matthíassyni Kjeld.
Fjöldi manna fylgdi Halldóri síðasta spölinn, þeirra á meðal var Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti Íslands en Halldór var þingmaður Sjálfstæðisflokksins lengi, landbúnaðar- og samgönguráðherra auk þess sem hann var forseti Alþingis 1999-2005.
Halldór var landsþekktur hagyrðingur og þótti með skemmtilegri mönnum. Af honum eru til margar góðar sögur eins og sú sem Þórarinn Stefánsson tölvumaður segir til að mynda á Facebook-síðu sinni.
Þetta var frá þeim tíma sem Halldór var landbúnaðarráðherra, að hann hafi þá setið í sal á Kastrup-flugvelli. Halldór og aðstoðarmaður hans sátu nokkrum sætum frá og voru að pískra eitthvað eða þar til Halldór sagði hvasst: „Hann er krati, hann er fylgjandi frjálsum innflutningi!“
Við svo búið gekk aðstoðarmaðurinn yfir til Þórarins með fríhafnarpoka og spurði hvort hann væri nokkuð til í að bera pylsurnar sem Halldór hafði keypt í gegnum tollinn heima. Þórarinn hélt það nú.
Samflokksmenn hans minnast Halldórs sem einstaks heiðursmanns. Hildur Sverrisdóttir, fyrrverandi þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, birti mynd af sér og honum á Facebook-síðu sinni. „Þessi mynd var tekin í mars 2024 þegar Halldór hafði setið sinn síðasta þingflokksfund Sjálfstæðisflokksins.
Þann fyrsta sat hann árið 1960 og sat hann þingflokksfundi með öllum formönnum Sjálfstæðisflokksins nema Jóni Þorlákssyni. Það var alltaf hátíðlegt þegar Halldór mætti og fékk kökubita í skiptum fyrir heilræði og vísur.
Símhringingar frá honum voru svo líklega stystu og kjarnyrtustu símtöl Íslandssögunnar þar sem alls engar málalengingar voru um efni máls,” segir Hildur.