Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. desember 2025 09:53 Leðurkjólar, jólasveinar og jólagleði. Jólin, jólin alls staðar. Allar halda heilög jól, sérstaklega áhrifavaldar. En það er misjafnt hvort fólk stillir sér upp við hefðbundið jólatré, birtir bíkinimyndir frá sólarlöndum eða skellir sér á skíði. Stjörnulífið á Vísi er á sínum stað síðasta mánudag ársins. Hér fyrir neðan er farið yfir það helsta sem gerðist hjá stjörnunum í vikunni. Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni. Vínrauð jól LXS-skvísan Sunneva Einars birti jólakveðju á aðfangadag þar sem hún stillti sér upp fyrir framan jólatréð í vínrauðum síðkjól. View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss) Ekkert á við bestu vinkonurnar Degi fyrr hélt hún jólahitting með sínum nánustu vinkonum, Jóhönnu Helgu, Birtu Líf og Evu Einars. Þær birtu galsakennt myndband af sér að dilla sér undir yfirskriftinni: „Ekkert kemst í hálfkvisti við bestu vinkonur síðan alltaf.“ View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss) „Latasti dagur ársins“ Elísabet Gunnars, athafnakona og áhrifavaldur, sendi fylgjendum sínum kveðju um „gleðileg jól, ást og frið“ og birti fallegar fjölskyldumyndir af börnum sínum að opna gjafir og þeim hjónum í öðrum verkefnum. Fjölskyldan sem býr í Svíþjóð fagnaði jólunum á Eyri í Hvalfirði á Íslandi. View this post on Instagram A post shared by Elísabet Gunnars (@elgunnars) Á jóladag birti Elísabet aðra færslu af hversdagslegri athöfnum og skrifaði við hana: „latasti dagur ársins 🎄 jóladagur 2025, ég svaf í fyrsta sinn í 10 ár til 10:20“ View this post on Instagram A post shared by Elísabet Gunnars (@elgunnars) Skvísuleg og silfruð Áhrifavaldurinn og World Class-erfinginn Birgitta Líf Björnsdóttir birti skvísulega myndaröð af sér í Yeoman-kjól á aðfangadag. Sonurinn Birnir Boða fékk að fljóta með á nokkrum. View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif) Sendi kveðju fyrir hönd Bellu Hadid Brynhildur Gunnlaugs sendi jólakveðjur til fylgjenda sinna frá sér sjálfri og fyrirsætunni Bellu Hadid. View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs) Leðurkjóll annan í jólum Áhrifavaldurinn Brynja Bjarnadóttir Anderiman birti flotta speglamynd af sér í leðurkjól á annan í jólum. View this post on Instagram A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa) Umtalaðasta gjöf ársins Mágkonurnar Hera Gísladóttir og Alexandra Ósk Jónsdóttir léku á fjölskyldumeðlimi sína þegar þau voru að opna gjafir á aðfangadagskvöld. Þær pökkuðu inn ósköp venjulegum steini sem Alexandra gaf svo Heru. Hún opnaði pakkann og var himinlifandi, sagðist einmitt hafa viljað fá svoleiðis stein. Alexandra greindi síðan fjölskyldunni frá því að hann hafi verið keyptur í Epal, og kostaði almennt 30 þúsund krónur, en hún hefði fengið hann á tilboði og því einungis borgað 25 þúsund. Fjölskyldan var furðu lostin. Þar á meðal var unnusti Heru, athafnamaðurinn þjóðþekkti Ásgeir Kolbeinsson, sem sagðist fyrr um daginn hafa verið niðri í fjöru og séð þar alls kyns steina ekki ólíka þessum. Hera birti myndband af verknaðinum á Instagram sem vakti mikla lukku en birti líka jólalega mynd af þeim hjónum. View this post on Instagram A post shared by Hera Gísladóttir (@heragisladottir) Ást við fyrstu sýn Tónlistarmaðurinn Páll Óskar Hjálmtýsson birti mynd af sér með eiginmanni sínum, Edgari Antonio, í jólapeysum. View this post on Instagram A post shared by Páll Óskar (@palloskar) „Það var ást við fyrstu sýn ❤️ Egils Malt & Appelsín 😍 Turtildúfur í jólaboði🎄Stórfjölskyldan spilar alltaf bingó eftir matinn og við unnum báðir!! 😀🎉 Stærsti vinningurinn er þó að við höfum hvorn annan 😘 Te amo, Antonio ❤️💖“ skrifar Páll við færsluna. Gervigreindarjólasveinn og börnin Ásdís Rán birti tvær myndir á gramminu yfir hátíðirnar, eina af jólakortinu í ár þar sem mátti sjá gervigreindarmynd af henni með jólasveini og aðra af börnum hennar og tengdabörnum. View this post on Instagram A post shared by Asdis Ran aka IceQueen (@asdisran) „Jólin með þessum, þvílík gleði 🥰❤️✨“ skrifaði hún við þá seinni. View this post on Instagram A post shared by Asdis Ran aka IceQueen (@asdisran) Canon-speglasjálfa Helena O'Connor ,sem afsalaði sér titlinum Ungfrú Íslands 2025 fyrr í desember, sendi fylgjendum sínum jólakveðju með flottri speglasjálfu. View this post on Instagram A post shared by Helena Hafþórsdóttir O'Connor (@helenaoc) „Tene með fam korter í jól🌴🤍🎄“ Brynja Dan Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknar í Garðabæ og eigandi Extraloppunnar, skellti sér til Tenerife með fjölskyldunni „korter í jól“ og birti myndir þaðan um helgina. View this post on Instagram A post shared by B R Y N J A D A N (@brynjadan) Fagnaði fyrirliðanum Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, leikmaður Inter Milan, var meðal gesta í brúðkaupi Glódísar Perlu Viggósdóttur, fyrirliða íslenska landsliðsins og Bayern Munchen, og Kristófers Eggertssonar í Kópavogskirkju um helgina. View this post on Instagram A post shared by Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (@karolinaleaa) „Tvær af uppáhalds manneskjunum mínum giftu sig í gær,“ skrifaði Karólína við færsluna en hún mætti með nýja kærasta sinn, Ísak Arnar. Brúðkaupið var hið glæsilegasta og gestalistinn enn glæsilegri þar sem margar af bestu knattspyrnukonum landsins létu sig ekki vanta. Gesú sendir kveðju Gummi Emil sendi fylgjendum sínum „jólakveðju frá Gesú“ og myndband af sér að hnykla vöðvana. View this post on Instagram A post shared by Guðmundur Emil Hercules Jóhannsson (@gummiemil) „Er ennþá desember?“ Pattra Sriyanonge, tískubloggari og markaðsstjóri gleraugnaverslunarinnar Sjáðu, birti pæjulega mynd af sér í gær og spurði: „Er ennþá desember?“ View this post on Instagram A post shared by Pattra Sriyanonge (@pattrasriya) Jólavínsmökkun heima LXS-skvísan Magnea Björg Jónsdóttir hélt vínsmökkun heima hjá sér með vinum. View this post on Instagram A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj) 🎧⛷️🎄✨ Pílateskennarinn Friðþóra Sigurjónsdóttir skellti sér á skíði til Austurríkis yfir jólin og birti þaðan flotta myndaröð af sér að drekka heitan og kaldan drykk og girnilegu lasagna. View this post on Instagram A post shared by FRIÐÞÓRA SIGURJÓNSDÓTTIR (@fridtora) Pökkunarfærnin takmörkuð Katrín Edda Þorsteinsdóttir, vélaverkfræðingur og áhrifavaldur, elskar að fresta því að pakka inn gjöfunum enda ekki hennar mesti styrkleiki. Hún birti skondið myndband af sér að pakka inn. „Jæja nú mega jólin ykkar koma. 😂🎁🎄 Jólagjafainnpökkunin svona næstum búin í ár og þetta er alltaf jafn hörmulega leiðinlegt. 😂 Það er ekki hægt að vera góður í öllu. 🌝🥴Svo er literally til fólk sem elskar að pakka inn, tengi svo ekki!“ skrifaði hún við færsluna. View this post on Instagram A post shared by Katrin Edda (@katrinedda) Ánægð með dressið Fjölmiðlakonan Eva Ruža Miljević birti mynd af sér í jóladressinu. „Love you guys....and my outfit❤️🎄Enn ein instagram jólin með ykkur and I like it,“ skrifaði Eva Ruza í færslu. View this post on Instagram A post shared by 🌟 Eva Ruza🌟 (@evaruza) Nóg um að vera hjá Bríeti Það var nóg að gera á árinu hjá tónlistarkonunni Bríeti Isis Elfari. Hún birti færslu í gær þar sem hún tók saman það helsta sem gerðist á fyrstu mánuðum ársins: jan til mars. View this post on Instagram A post shared by BRÍET (@brietelfar) Ekki slæmt ár Patrekur Jaime birti líka færslu þar sem hann leit yfir liðið ár. 