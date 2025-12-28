Ekki boðlegt að þingið hunsi þjóðaratkvæðagreiðslu Smári Jökull Jónsson skrifar 28. desember 2025 12:15 Katrín Oddsdóttir er formaður Stjórnarskrárfélags Íslands. Vísir/Arnar Halldórsson Formaður Stjórnarskrárfélagsins segir það fagnaðarefni að þingmaður stjórnarmeirihlutans hafi opnað á umræðu um breytingar á stjórnarskránni. Í núverandi stjórnarskrá séu ákvæði sem séu úrelt og hættuleg. Stjórnarskrárfélagið ályktaði á aðalfundi sínum fyrr í mánuðinum að það væri fagnaðarefni að ríkisstjórnin ætlaði að ráðast í stjórnarskrárbreytingar. Er þar vísað í viðtal við Dag B. Eggertsson, þingmann Samfylkingar, þar sem hann segir að mögulega þurfi að breyta ákvæði í stjórnarskrá um að Alþingi hafi síðasta orðið um eigið hæfi og niðurstöðu kosninga. Dagur er formaður nefndar sem skoðar viðbrögð við niðurstöðu Mannréttindadómstólsins hvað varðar talningu atkvæða og meðferð kjörgagna í þingkosningum árið 2021. Katrín Oddsdóttir, formaður Stjórnarskrárfélagsins segir ekki boðlegt í lýðræðisríki að Alþingi hafi hunsað niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu um nýja stjórnarskrá allt frá árinu 2012. „Nú þegar þau eru að horfa til Evrópu og eru að munda sig við það að fá atkvæðagreiðslu um það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið, þá væri það náttúrulega mjög hjákátlegt í ljósi þess að síðasta þjóðaratkvæðagreiðsla sem var framkvæmd á Íslandi árið 2012 er enn þá fullkomlega óafgreidd,“ segir Katrín. Horfast þurfi í augu við það að langur tími sé liðinn frá því atkvæðagreiðslan fór fram. Þar hafi hins vegar verið spurt hvort ný stjórnarskrá ætti að vera grundvölluð á frumvarpi stjórnlagaráðs. „En ég held að vissulega þegar tíminn hefur liðið, þá væri hollt að taka þetta upp aftur og fá bara aðkomu almennings að því að ákveða hvernig lokasnyrtingin á þessa stjórnarskrá eigi að vera.“ Hægt væri að heiðra ellefu hundruð ára afmæli Alþingis árið 2030 með því að taka upp nýja stjórnarskrá. Ýmislegt í núgildandi stjórnarskrá sé úrelt og hættulegt og nefnir Katrín forsetakaflann þar sem dæmi. „Þetta hefur ekki verið lagfært þannig að ef við myndum fá einhvern popúlista sem myndi verða kjörinn hér forseti þá gæti hann því miður virkjað ýmis ákvæði í gildandi stjórnarskrá sem eru bara mjög andlýðræðisleg og hættuleg,“ segir hún. „Hann gæti gefið fólki heimild til að fara einfaldlega hjá lögum og hann gæti gefið fólki uppreist æru sem situr í fangelsi. Hann gæti sest þingið af.“ Stjórnarskrá Alþingi Samfylkingin Mest lesið Segir dulda skattahækkun taka gildi á næsta ári Innlent Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Erlent Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Innlent Tilhæfulaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Innlent Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Erlent Ekki boðlegt að þingið hunsi þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Líkamsárás í miðbænum Innlent Mesti snjór í New York í fjögur ár Erlent Afbrot, fjölmiðlastyrkir og stefna Miðflokksins Innlent Keyptu aðstoð vegna leiðréttingar landsframlags og hringferðar ráðherra Innlent Fleiri fréttir Ekki boðlegt að þingið hunsi þjóðaratkvæðagreiðslu Margfaldur þungi í loftárásum og kyntákn kveður Afbrot, fjölmiðlastyrkir og stefna Miðflokksins Segir dulda skattahækkun taka gildi á næsta ári Líkamsárás í miðbænum Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Reyndi ítrekað að stofna til slagsmála við skemmtistað Sjálfvirkir lyfjaskammtarar borgi sig tvöfalt til baka Tilhæfulaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Keyptu aðstoð vegna leiðréttingar landsframlags og hringferðar ráðherra Frumkvæðisvinna lögreglu að loka fjórum afhendingarstöðum „Fara þarf í raunverulegar aðgerðir“ Hrindir af stað söfnun fyrir föður drengsins Kjartan sækist ekki eftir endurráðningu sem bæjarstjóri Landeldi í vexti og lögregla lokar áfengisverslunum Árekstur á Suðurlandsbraut Ekki talinn tengjast aukinni eldvirkni Handteknir grunaðir um framleiðslu fíkniefna Jarðskjálfti við Kleifarvatn Lögreglumenn eltu lausa hesta Lögregla lokaði Smáríkinu og Nýju vínbúðinni Stöðvuðu menn í ofbeldishug við landamærin Piltur skilinn eftir ber að ofan og skólaus eftir hrottafengna árás Dæmdur fyrir líkamsárás í matsalnum Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug Hafði komið sér fyrir á háalofti hótels Tap upp á 130 milljónir og neikvætt eigið fé upp á aðrar 26 Umferðin róleg í kirkjugörðunum Töpuðu tæpum hundrað milljónum Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Sjá meira