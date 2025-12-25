Engin jólamessa vegna rafmagnsleysis Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. desember 2025 11:26 Mýrarkirkja er í norðanverðum Dýrafirði. Þjóðkirkjan Engin guðþjónusta verður í boði í Mýrarkirkju í dag vegna rafmagnsleysis í Dýrafirði. Presturinn segist ætla að nýta tækifærið og vera heima með börnunum á jóladag. Geðhamralína, sem liggur um norðanverðan Dýrafjörð, bilaði í nótt og er því ekkert rafmagn þar. Samkvæmt upplýsingum frá Orkubúi Vestfjarða er enn unnið að bilanagreiningu. Til stóð að halda jólamessu í Mýrarkirkju en vegna rafmagnsleysisins þurfti að aflýsa messunni. „Kirkjan er orðin ísköld, það er ekkert ljós og ekki hægt að kveikja á neinu hljóðfæri,“ segir Hildur Inga Rúnarsdóttir, prestur í Mýrarkirkju. Hún var létt í bragði þegar fréttastofa náði af henni tali og segir það heldur óvænt að hún sé heima í rólegheitum á jóladag. Þetta er þó ekki í fyrsta skipti sem aflýsa þarf messuhaldi. „Við höfum þurft að fella niður vegna verðus og færðar. En núna var auð jörð og við vorum nokkuð örugg en þá kemur þetta up,“ segir hún. Jóladagsmessur verða einnig í boði á Ísafirði og í Bolungarvík en Hildur Inga hyggst fara til Súðavíkur á morgun og sækja messuhald þar. „Ég hugsa að ég noti tækifærið til að vera heima með börnunum á jóladag.“ Ísafjarðarbær Mest lesið Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Veður Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Innlent Seinfeld og Friends-leikari látinn Erlent Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Erlent Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Erlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Innlent Einn fluttur á sjúkrahús eftir bílslys Innlent Arion banki varar við svikaherferð Innlent Fleiri fréttir Þörf á að skerpa á verklagi spítalans í heimilisofbeldismálum Engin jólamessa vegna rafmagnsleysis Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Gleðileg jól, kæru lesendur Einn fluttur á sjúkrahús eftir bílslys Skiluðu hagnaði á kosningaári Hátíðarveisla á kaffistofu Samhjálpar: „Það er ró og friður yfir fólki“ Björgunarsveitin kölluð út í fokverkefni Grjóthrun undir Eyjafjöllum Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Arion banki varar við svikaherferð Innanlandsflugi aflýst Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hvar er opið á aðfangadag? Innflytjendamálin almenningi efst í huga Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Maðurinn fundinn Sigríður Halldórsdóttir nýr ritstjóri Kastljóss Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Forsætisráðuneytið eyddi meiru í almannatengla í fyrra en í ár Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Svanhildur Sif heiðruð Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Sjá meira