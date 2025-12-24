Innlent

Innan­lands­flugi af­lýst

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Það verður ekki flogið til Akureyrar í dag.
Flugferðum Icelandair og Norlandair frá Reykjavík til Akureyrar, Hornafjarðar og Bíldudals hefur verið aflýst. Enn er flugferð til Egilsstaða á áætlun.

Á vefsíðu Isavia má sjá að þremur af fjórum flugferðum dagsins hefur verið aflýst. 

Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular og appelsínugular veðurviðvaranir víða um land í dag. Á Norðurlandi er appelsínugul veðurviðvörun í gildi og á Vestfjörðum er gul viðvörun. 

Farþegar sem voru á leið til Akureyrar fengu skilaboð í gær frá Icelandair þar sem varað var við að útlit væri fyrir að flugferðin yrði fyrir truflunum. Þeim var boðið að breyta bókuninni og fljúga fyrr, þeim að kostnaðarlausu.

Á hádegi tekur gul veðurviðvörun gildi á Austurlandi en áætlað er að flugvél snúi aftur frá Egilsstöðum rétt eftir hádegi.

Ert þú í vandræðum vegna aflýstra flugferða? Kemst þú ekki heim fyrir jólin? Sendu okkur póst á ritstjorn@visir.is.

