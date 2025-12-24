Innanlandsflugi aflýst Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. desember 2025 09:28 Það verður ekki flogið til Akureyrar í dag. Vísir/Tryggvi Páll Flugferðum Icelandair og Norlandair frá Reykjavík til Akureyrar, Hornafjarðar og Bíldudals hefur verið aflýst. Enn er flugferð til Egilsstaða á áætlun. Á vefsíðu Isavia má sjá að þremur af fjórum flugferðum dagsins hefur verið aflýst. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular og appelsínugular veðurviðvaranir víða um land í dag. Á Norðurlandi er appelsínugul veðurviðvörun í gildi og á Vestfjörðum er gul viðvörun. Farþegar sem voru á leið til Akureyrar fengu skilaboð í gær frá Icelandair þar sem varað var við að útlit væri fyrir að flugferðin yrði fyrir truflunum. Þeim var boðið að breyta bókuninni og fljúga fyrr, þeim að kostnaðarlausu. Þetta eru skilaboðin sem bárust farþegum.Skjáskot Á hádegi tekur gul veðurviðvörun gildi á Austurlandi en áætlað er að flugvél snúi aftur frá Egilsstöðum rétt eftir hádegi. Ert þú í vandræðum vegna aflýstra flugferða? Kemst þú ekki heim fyrir jólin? Sendu okkur póst á ritstjorn@visir.is. Reykjavíkurflugvöllur Icelandair Fréttir af flugi Akureyrarflugvöllur Akureyri Egilsstaðaflugvöllur Mest lesið Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Erlent Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Innlent Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Erlent Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Innlent Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Innlent Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Innlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Innflytjendamálin almenningi efst í huga Innlent Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Innlent Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Innlent Fleiri fréttir Innanlandsflugi aflýst Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hvar er opið á aðfangadag? Innflytjendamálin almenningi efst í huga Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Maðurinn fundinn Sigríður Halldórsdóttir nýr ritstjóri Kastljóss Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Forsætisráðuneytið eyddi meiru í almannatengla í fyrra en í ár Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Svanhildur Sif heiðruð Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Meðallaun upplýsingafulltrúa hækkuðu hlutfallslega mest Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sló mann í höfuðið með glerflösku á ísfirskum skemmtistað Ekið á konu á Langholtsvegi Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Undrandi á ráðningu ráðgjafa „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Sjá meira