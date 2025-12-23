Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. desember 2025 13:54 Smurbrauðið á Jómfrúnni er gott en ríkisstofnanir eru misduglegar að versla þar. Árið 2024 voru auk Háskóla Íslands ýmiss ráðuneyti mjög dugleg. Aðsend/Vísir/Vilhelm/Ívar Fannar Áhugakona um smurbrauð og tölfræði rýndi í opna reikninga ríkisins til að sjá hve mikið ríkisstofnanir hafa eytt á Jómfrúnni síðastliðin tvö ár. Háskóli Íslands er smurbrauðsóðasta stofnunin bæði árin en svo voru nokkur ráðuneyti ansi öflug í fyrra. Sara Þöll Finnbogadóttir fer árlega með vinahópnum sínum á Jómfrúnna í aðdraganda jólanna, eins og svo margir. Í ár kom hún færandi hendi með „Samanburðarskýrslu um útgjöld hins opinbera til Jómfrúarinnar“ á hittinginn. Háskólinn trónir á toppnum „Það er hefð fyrir því að nokkrir meðlimir vinahópsins séu með skemmtiatriði. Mér datt í hug að mitt skemmtiatriði væri að rýna í Opna reikninga ríkisins til Jómfrúarinnar og setja fram skýrslu. Þetta sló í gegn og vann besta atriði ársins,“ segir Sara Þöll. Sara Þöll með fyrirlestur fyrir vinina. Hvað ertu þá að skoða þarna? „Ég ákvað að bera saman opna reikninga árið 2024 og 2025 og kanna heildarútgjöld á milli ára, hvaða mánuðir eru smurbrauðsmánuðir ársins, hvað er verið að versla og hverjir eru topp tíu kaupendur,“ segir hún. „Það er Háskóli Íslands sem vinnur bæði árin en svo eru ýmis ráðuneyti sem raðast þar á eftir,“ segir Sara um það hverjir tróna á toppnum yfir smurbrauðskaupendur. Hvaða ráðuneyti voru efst? „Árið 2024 er það Háskóla-, nýsköpunar- og iðnaðarráðuneytið, ráðuneyti Áslaugar Örnu, og svo 2025 er það forsætisráðuneyti Kristrúnar Frostadóttur. En forsætisráðuneytið er mjög ofarlega bæði árin. Þau eru alveg óð í smurbrauð,“ segir Sara. Og stutt að labba yfir? Reyndar stutt fyrir flest ráðuneytin. „Ætli það sé ástæðan fyrir því að ráðuneytin eru staðsett niðri í bæ?“ spyr Sara í gríni og hlær. „En mér finnst áhugavert að sjá að Háskóli Íslands sé efst á lista.“ Athygli vekur að útgjöld ráðuneytanna eru nokkuð hærri árið 2024 og 2025 en þá var líka kosningaár. Erfitt er að túlka hlutina frekar og svo flækir líka málin að í forsætisráðuneytinu voru hrókeringar á vormánuðum. Hverjir aðrir en háskólinn og ráðuneytin eru þarna? „Hæstiréttur, ríkislögreglustjóri (sem er ofarlega bæði árin), héraðssaksóknari, landsréttur og Vinnueftirlit ríkisins eru ofarlega á blaði,“ segir Sara. Hversu miklar upplýsingar geturðu séð út úr reikningunum? „Ég get ekki séð að maður A keypti smurbrauð B. En það er hægt að sjá sundurliðun, þetta eru keyptar máltíðir og kaffiveitingar, fundagjöld, risna til starfsmanna, risna (önnur) og önnur matvæli,“ segir Sara en viðurkennir að hún sé ekki nógu vel að sér til að skýra hvern hlut fyrir sig. Fæst smurbrauð í ágúst Hvað er athyglisverðast við þetta? „Þetta er náttúrulega bara grín en mér fannst áhugavert að smurbrauðsmánuðir ársins eru mánuðirnir seinna á árinu, september og október. Heildarsmurbrauðskaup ná alveg yfir þrjár milljónir sem er frekar mörg smurbrauð. Svo er Háskóli Íslands smurbrauðsóðasta stofnun ársins bæði árin,“ segir hún. Sjá má útgjöld milli mánaða árin 2024 og 2025. Sara lét ekki duga að deila skýrslunni með vinum sínum á borðinu heldur færði líka manni á næsta borði hana. „Stefán Einar var þarna að snæða með nokkrum kunningjum mínum, Sigurði Sævari og Baldri Blöndal, þannig ég færði honum eitt eintak af skýrslunni,“ segir hún. Matur Jól Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar (2024) Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur (2017-2024) Háskólar Veitingastaðir Rekstur hins opinbera Mest lesið Brúðkaup ársins 2025 Lífið Cooper bað móðurina um hönd Hadid Lífið Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Lífið Einhverfir kaþólikkar um allan heim heita Þorlákur Lífið „Mér finnst gaman að láta sjokkera mig“ Lífið Heitt í hamsi hjá gestum á „helvíti á jörðu“ í Breiðholti Lífið Helvíti á jörðu: Emmsjé Gauti minnti á líkamsræktarþjálfara í maníu Gagnrýni Hefur misst vini og kunningja vegna skoðana sinna Lífið Veikindi eyðilögðu líka stóru stund Manúelu Lífið Glænýr bóksölulisti: Ólafur Jóhann skákar Arnaldi Menning Fleiri fréttir Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Einhverfir kaþólikkar um allan heim heita Þorlákur Cooper bað móðurina um hönd Hadid „Mér finnst gaman að láta sjokkera mig“ Brúðkaup ársins 2025 Heitt í hamsi hjá gestum á „helvíti á jörðu“ í Breiðholti Chris Rea hefur ekið heim um jólin í síðasta skipti Saga jarðaði alla við borðið Vísa ásökunum Skinner um kosningasvindl á bug Kimmel ávarpar bresku þjóðina: Frábært ár fyrir fasisma „Ég hugsa til þín á hverjum einasta degi“ Stjörnulífið: Óskar tíkunum gleðilegra jóla Veikindi eyðilögðu líka stóru stund Manúelu Hefur misst vini og kunningja vegna skoðana sinna Leitin á Svínafellsjökli sem hefur enn ekki skilað árangri Krakkatía vikunnar: Ísskápastríð, Eivör og Grafarvogur „Við byrjuðum að hlusta á jólalög í júlí“ Frægir fundu ástina 2025 Íslenska stelpan sem gerðist mormóni Fréttatía vikunnar: Rob Reiner, Dóra Björt og fullir unglingar 500 Esjuferðir á árinu: „Sumir hrista bara hausinn og lygna augunum“ Útgefandi Walliams lætur hann róa Fáklæddir barþjónar þegar Regnboginn opnaði í Bíó Paradís Þriðja stigs krabbameinið það besta sem kom fyrir hann Dúnninn bakaður í fjóra sólarhringa til að drepa allt í honum Heilsu krónprinsessunnar hrakar gríðarlega Pete orðinn pabbi Nýkominn úr meðferð og „sjaldan verið betur nýsleginn túskildingur“ Laufey á lista Obama „Ég heyrði þá kalla á mig en gat engu svarað“ Sjá meira