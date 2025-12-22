Kimmel ávarpar bresku þjóðina: Frábært ár fyrir fasisma Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 22. desember 2025 11:30 Jimmy Kimmel mun ávarpa bresku þjóðina. Matt Winkelmeyer/The Hollywood Reporter via Getty Images) Bandaríski spjallþáttastjórnandinn Jimmy Kimmel mun ávarpa bresku þjóðina í árlegu hátíðarávarpi sem sýnt er á Channel 4 sjónvarpsstöðinni. Þar mun hann rifja upp árið sem er að líða og þegar þáttur hans var tekinn af dagskrá um stund. Stöðin fær á hverju ári óvenjulega einstaklinga til að halda nýársávarp og tala til bresku þjóðarinnar. Meðal þeirra sem hafa haldið ávarpið er uppljóstrarinn Edward Snowden og fyrrverandi forseti Írans Mahmoud Ahmadinejad. Breska blaðið Guardian segir að spjallþáttastjórnandinn muni gagnrýna bandarísk yfirvöld mjög í ávarpi sínu. „Frá sjónarhóli fasisma, þá hefur þetta verið virkilega frábært ár,“ mun sjónvarpsmaðurinn meðal annars segja í ávarpi sínu. Spjallþáttur hans til margra ára var skyndilega tekinn af dagskrá ABC sjónvarpsstöðvarinnar í september eftir að hann sakaði hreyfingu Trump-liða um að nýta sér morðið á Charlie Kirk í pólitískum tilgangi. Trump hrósaði stjórnendum ABC sjónvarpsstöðvarinnar í hástert fyrir ákvörðunina en eigandi stöðvarinnar Disney var undir mikilli pressu frá Hvíta húsinu vegna málsins. Rifjað er upp í umfjöllun Guardian að ákvörðunin hafi vakið mikla neikvæða athygli og verið harðlega gagnrýnd víða, sem svo varð til þess að þáttur Kimmel var tekinn aftur til sýninga nokkrum dögum síðar. Segir miðillinn að sjónvarpsmaðurinn muni sérstaklega þakka þeim fyrir sem hafi komið honum til varnar. Haft er eftir Channel 4 að forsvarsmönnum sjónvarpsstöðvarinnar hafi þótt einkar viðeigandi að Kimmel myndi ávarpa bresku þjóðina á þessum tímamótum, í ljósi endurkomu Donalds Trump í Hvíta húsið og baráttuna fyrir málfrelsi. Bíó og sjónvarp Tengdar fréttir Segir Fallon og Meyers næsta: „Gerið þetta NBC!!!“ Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, fagnaði því í nótt að forsvarsmenn Disney og sjónvarpsstöðvarinnar ABC, sem er í eigu Disney, hefðu tekið þá ákvörðun að hætta að sýna þátt Jimmy Kimmel í óákveðinn tíma, eftir að yfirmaður Fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna (FCC), gaf til kynna að útsendingaleyfi gæti verið tekið af sjónvarpsstöðvum sem sýna þættina. 18. september 2025 10:13 Lofuðu Trump í Norður-Kóreustíl Stjórnendur spjallþátta vestanhafs voru nokkuð þungir á brún vegna þess að þáttur Jimmys Kimmel var tekinn úr loftinu í vikunni en gerðu þrátt fyrir það stólpagrín að vendingunum og Donald Trump, forseta, þar sem þeir lofuðu hann í hástert, með mikilli kaldhæðni. 19. september 2025 10:09 Mest lesið Helvíti á jörðu: Emmsjé Gauti minnti á líkamsræktarþjálfara í maníu Gagnrýni Hefur misst vini og kunningja vegna skoðana sinna Lífið Veikindi eyðilögðu líka stóru stund Manúelu Lífið „Ég hugsa til þín á hverjum einasta degi“ Lífið Stjörnulífið: Óskar tíkunum gleðilegra jóla Lífið Leitin á Svínafellsjökli sem hefur enn ekki skilað árangri Lífið Wire-stjarna látin langt fyrir aldur fram Bíó og sjónvarp Einmana um jólin og sex góð ráð Áskorun Bestu, stærstu, slökustu og verstu myndir ársins 2025 Bíó og sjónvarp Jólatónleikar eru ekki tónlist. Þeir eru neyðaraðgerð Gagnrýni Fleiri fréttir Kimmel ávarpar bresku þjóðina: Frábært ár fyrir fasisma „Ég hugsa til þín á hverjum einasta degi“ Stjörnulífið: Óskar tíkunum gleðilegra jóla Veikindi eyðilögðu líka stóru stund Manúelu Hefur misst vini og kunningja vegna skoðana sinna Leitin á Svínafellsjökli sem hefur enn ekki skilað árangri Krakkatía vikunnar: Ísskápastríð, Eivör og Grafarvogur „Við byrjuðum að hlusta á jólalög í júlí“ Frægir fundu ástina 2025 Íslenska stelpan sem gerðist mormóni „Við erum öll dauð hvort sem er“ Fréttatía vikunnar: Rob Reiner, Dóra Björt og fullir unglingar 500 Esjuferðir á árinu: „Sumir hrista bara hausinn og lygna augunum“ Útgefandi Walliams lætur hann róa Fáklæddir barþjónar þegar Regnboginn opnaði í Bíó Paradís Þriðja stigs krabbameinið það besta sem kom fyrir hann Dúnninn bakaður í fjóra sólarhringa til að drepa allt í honum Heilsu krónprinsessunnar hrakar gríðarlega Pete orðinn pabbi Nýkominn úr meðferð og „sjaldan verið betur nýsleginn túskildingur“ Laufey á lista Obama „Ég heyrði þá kalla á mig en gat engu svarað“ Opnar sig í fyrsta sinn: Kyssti yfirmanninn í fyrsta sinn þetta kvöld Sex hundruð ára kastali Björns í Frakklandi svo gott sem klár Fyrirsát að Valgerði, Stund Pírata og meint alzheimer Þráins Bertelssonar „Það jafnar sig enginn eftir svona og við munum aldrei gera það“ Ungir sjálfstæðismenn gefa út vandræðalegt fjölskyldudagatal Keough sögð líffræðileg móðir Benjamin Travolta Rússland aftur í Eurovision - undirskriftasöfnun Óskarsverðlaununum streymt á Youtube Sjá meira