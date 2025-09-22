Jimmy Kimmel snýr aftur á skjáinn

Grínistinn og þáttastjórnandinn Jimmy Kimmel mun snúa aftur á skjáinn með spjallþátt sinn Jimmy Kimmel Live! á morgun. Hlé var gert á framleiðslu þáttanna í síðustu viku eftir að ummæli Kimmels um viðbrögð hægri manna við morðinu á Charlie Kirk ollu usla.
Þátturinn var tekinn af skjánum í kjölfar þrýstings frá bandarískum yfirvöldum og reyndist ákvörðunin mjög umdeild. Lýstu gagnrýnendur yfir áhyggjum af því að aðgerðin kæmi til með að grafa undan málfrelsi í Bandaríkjunum og ríkisstjórn Donald Trumps Bandaríkjaforseta myndi halda áfram að beita sér gegn orðræðu sem væri þeim þyrnir í augum.
Þættirnir eru framleiddir af og sýndir á ABC-sjónvarpsstöðinni bandarísku sem er í eigu The Walt Disney Company. Disney hefur nú gefið út að Kimmel muni snúa aftur á þriðjudag en hafði áður gefið út að hlé yrði gert á þáttunum um óákveðinn tíma.
„Síðastliðinn miðvikudag tókum við ákvörðun um að stöðva framleiðslu þáttanna til að forðast að kynda undir spennu á tilfinningaþrungnum tíma í landinu okkar,“ segir í yfirlýsingu Walt Disney Company.
„Þetta er ákvörðun sem við tókum vegna þess að okkur fannst sumar athugasemdirnar vera ótímabærar og þar af leiðandi ónærgætnar. Við höfum nýtt síðustu daga til að eiga í ígrunduðum samræðum við Jimmy og eftir þessi samtöl komumst við að þeirri niðurstöðu að þátturinn myndi snúa aftur á þriðjudag.“ The Hollywood Reporter greinir frá þessu.
Yfir 430 bandarískar kvikmynda-, sjónvarps- og leikhússtjörnur, grínistar, leikstjórar og rithöfundar höfðu áður fordæmt ákvörðun Disney og lýst þessu sem „myrku augnabliki fyrir tjáningarfrelsi þjóðarinnar“. Þá kölluðu þær eftir því að Bandaríkjamenn myndu berjast fyrir stjórnarskrárvörðum réttindum sínum.
The Hollywood Reporter hefur eftir heimildarmönnum sínum að tveimur dögum eftir að Kimmel lét ummælin falla í þættinum á mánudag hafi hann ekki ætlað að biðjast afsökunar á þeim en í staðinn verja þau og segja þau „gróflega rangtúlkuð“ af MAGA-hreyfingu Trumps.
Töldu stjórnendur Disney að þetta myndi einungis kynda undir reiðinni á hægri vængnum vestanhafs. Disney og ABC tilkynntu í kjölfarið á miðvikudag að hlé yrði gert á Jimmy Kimmel Live! um óákveðinn tíma. Á fimmtudag endaði fundur Kimmels og yfirmanna Disney í pattstöðu þar sem Kimmel vildi halda sig við fyrri fyrirætlanir um að verja sig án þess að biðjast afsökunar, að sögn The Hollywood Reporter.
Málið snýst um eftirfarandi ummæli sem Kimmel lét falla í þætti sínum á mánudag fyrir viku:
„MAGA [Make America Great Again] gengið reynir af öllum mætti að einkenna þennan krakka sem myrti Charlie Kirk sem eitthvað annað en einn af þeim og gera allt sem í þeirra valdi stendur til að vinna sér inn pólitísk stig.“
Þar vísaði hann til morðsins á Charlie Kirk, bandarískum áhrifavaldi á hægri vængnum og bandamanni Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Kirk var skotinn til bana á fjölmennum fundi í háskóla í Utah-ríki.
Brendan Carr, forstjóri FCC, fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna, gagnrýndi ummæli Kimmel og gaf í skyn að eftirlitsstofnunin gæti gripið til aðgerða með því að hrófla við útsendingaleyfum stöðva sem reknar eru undir merki ABC.
„Það sem fólk skilur ekki er að þeir sem senda út efni fá leyfi hjá okkur og því fylgir skylda að starfa í þágu almannahagsmuna. Þegar við sjáum hluti eins og þetta, sjáðu til, getum við gert hlutina á auðvelda mátann eða erfiða mátann.“
Fljótlega eftir þetta tilkynntu fyrirtækin Nexstar Media og Sinclair sem reka mikinn fjölda staðbundinna sjónvarpsstöðva undir merki ABC að spjallþáttur Kimmel yrði ekki sendur út á þeirra stöðvum. Bæði fyrirtækin hafa verið sökuð um að vera höll undir Trump og Repúblikanaflokkinn. Einnig stefnir Nexstar að umfangsmiklum samruna við annað fjölmiðlafyrirtæki sem krefst samþykkis áðurnefndrar fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna.
Í kjölfar yfirlýsinga Nexstar Media og Sinclair gaf Disney út að hlé yrði gert á framleiðslu Jimmy Kimmel Live! um óákveðinn tíma og útsendingum þáttanna þar með hætt á landsvísu.
