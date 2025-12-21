Hrindir af stað söfnun fyrir móður stúlkunnar sem lést í Suður-Afríku Agnar Már Másson skrifar 21. desember 2025 23:29 Ingibjörg hefur hleypt af stað söfnun fyrir Maríu, vinkonu sína sem missti dóttur sína í Suður-Afríku. Þær tvær hafa báðar ent börnin sín í meðferð til landsins. Samsett Mynd Söfnun hefur verið hrundið af stað fyrir fjölskyldu íslensku stúlkunnar sem lést í bílslysi í Suður-Afríku á miðvikudag. Vinkona móður stúlkunnar, sem og bróður hennar hvern hún var að heimsækja, stendur fyrir söfnuninni. Í gær var greint frá því að Íslendingarnir sem létust í umferðarslysi í Suður-Afríku í vikunni hefðu verið þar til að heimsækja íslenskan dreng í fíknimeðferð. Systir drengsins og föðuramma létust í slysinu, en faðir hans liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi. Móðir stúlkunnar nefnist María Sif Ericsdóttir en vinkona hennar, Ingibjörg Einarsdóttir, hefur nú hrundið af stað söfnun fyrir Maríu. Ingibjörg á einnig dreng sem er í meðferð í Suður-Afríku. „Harmurinn er ólýsanlegur,“ skrifar Ingibjörg á Facebook. Hún segir að María hafi farið til Suður-Afríku á föstudag með fjölskyldu sinni til að færa syninum fréttirnar og sækja látna dóttur sína og ömmu drengsins. Faðir drengsins liggi enn þungt haldinn á spítala og þurfi líklega langa endurhæfingu ef hann lifir hann af. „Til að standa straum af kostnaði og til að létta vinkonu minni lífið á þessum erfiðu tímum viljum við sem stöndum henni næst efna til söfnunar í hennar nafni,“ skrifar hún og tekur fram að það síðasta sem hún þurfi á að halda núna sé að hafa fjárhagsáhyggjur, bæði vegna kostnaðar við áframhaldandi meðferð fyrir drenginn og kostnaðar sem fellur á hana vegna harmleiksins. Þá útlistar hún reikningsnúmer Maríu, sem sé 2200-26-095108 og kennitala 241178-4049 Bústaðakirkja opnaði dyr sínar á föstudag fyrir aðstandendur og vini hinna látnu og þess slasaða. Athöfnin var vel sótt og fjölmenntu samnemendur stúlkunnar meðal annars til að minnast hennar, sýna samstöðu og samhug. Dæmi eru um að foreldrar sendi börn til Suður-Afríku í meðferð vegna vímuefnavanda þar sem þeir finna ekki réttu úrræðin hér á landi. Mæðurnar þrjár sem fóru með drengi sína til Suður-Afríku hafa auk þess verið tilnefndar til manns ársins. Suður-Afríka Börn og uppeldi Mest lesið Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku Innlent Ætlar ekki að beita sér í máli starfsmanns Útlendingastofnunar Innlent Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Erlent Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Innlent Málið sem Trump getur ekki losað sig við Erlent „Þetta er bara ljótt“ Innlent „Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“ Innlent Deildi nöfnum skjólstæðinga á Instagram Innlent „Þetta er alveg ásættanlegur samningur“ Innlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Fleiri fréttir Hrindir af stað söfnun fyrir móður stúlkunnar sem lést í Suður-Afríku Varð vitni að ótrúlegum norðurljósum: „Mér fannst þetta magnað“ Færir nýársboðið fram á þrettándann Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir bílveltu á Suðurlandi Leggur aftur til hverfislögreglustöð í Breiðholti Nú má heita Love, Tóní, Ranimosk og Draumur Kvartar til umboðsmanns og vonar að Vegagerðin sjái að sér Ætlar ekki að beita sér í máli starfsmanns Útlendingastofnunar „Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“ Gyðingar á Íslandi upplifa aukinn ótta Ferðaþjónusta blómstrar í uppsveitum Árnessýslu „Þetta er bara ljótt“ Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Ætlar að skýra hvenær rjúfa megi þagnarskyldu Þagnarskylda heilbrigðisstarfsfólks og öryggisgæsla við grunnskóla Eyjólfur í orlof og Inga þrefaldur ráðherra Vegagerðin segir flóðin í Vík fyrirséð Fjölmiðlar, bókmenntir og hægrimennska á Sprengisandi „En hver sagði að þetta ætti að vera auðvelt?“ Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Grunuð um að koma til landsins til að brjóta á öldruðum Leggja hald á skip á alþjóðahafsvæði undan ströndum Venesúela Bindur vonir við Vor til vinstri Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku „Við erum pottþétt að koma út í mínus, hversu miklum vitum við ekki“ „Þetta er alveg ásættanlegur samningur“ Deildi nöfnum skjólstæðinga á Instagram Íslendingar þægileg fórnarlömb fyrir vasaþjófa „Að öllu óbreyttu mun þjóðvegurinn fara í sundur“ Vonbrigði í Vík og rýnt í Epstein-skjölin Sjá meira