Vin­sælustu mynd­böndin á Vísi á árinu

Boði Logason skrifar
Yfir sjö þúsund myndbönd var hlaðið upp á sjónvarpsvef Vísis á árinu.
Árið sem er að líða var viðburðaríkt á sjónvarpsvef Vísis. Yfir sjö þúsund myndböndum var hlaðið upp á vefinn á árinu og horft var á myndböndin um 10 milljón sinnum. 

Vinsælasta myndbandið á Vísi var eftirför lögreglu í Kópavogi en málið tengdist Gufunesmálinu, svokallaða. Myndbandið er úr bifreið lesanda Vísis sem sendi það til ritstjórnar.

Hér fyrir neðan má sjá tíu vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu 2025.

1. Eftirför lögreglu í Kópavogi 

2. Leigubílstjóri rífst við mexíkóskar ferðakonur

3. Fólksbíll tókst á loft í Garðabæ

4. Áslaug Arna þvoglumælt á Alþingi

5. Stuðningsmenn Bröndby réðust á Víkinga

6. Maður með hníf í Úlfarsárdal

7. Vill sýna umheiminum hvernig heimilisofbeldi getur litið út

8. Grindvíkingur handtekinn

9. Ökumaður keyrir á hjólreiðamann við Spöngina

10. Gylfi Þór fékk beint rautt í fyrsta leik

Fleiri klippur má nálgast á sjónvarpsvef Vísis.

