Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Boði Logason skrifar 27. desember 2025 07:32 Yfir sjö þúsund myndbönd var hlaðið upp á sjónvarpsvef Vísis á árinu. Vísir Árið sem er að líða var viðburðaríkt á sjónvarpsvef Vísis. Yfir sjö þúsund myndböndum var hlaðið upp á vefinn á árinu og horft var á myndböndin um 10 milljón sinnum. Vinsælasta myndbandið á Vísi var eftirför lögreglu í Kópavogi en málið tengdist Gufunesmálinu, svokallaða. Myndbandið er úr bifreið lesanda Vísis sem sendi það til ritstjórnar. Hér fyrir neðan má sjá tíu vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu 2025. 1. Eftirför lögreglu í Kópavogi 2. Leigubílstjóri rífst við mexíkóskar ferðakonur 3. Fólksbíll tókst á loft í Garðabæ 4. Áslaug Arna þvoglumælt á Alþingi 5. Stuðningsmenn Bröndby réðust á Víkinga 6. Maður með hníf í Úlfarsárdal 7. Vill sýna umheiminum hvernig heimilisofbeldi getur litið út 8. Grindvíkingur handtekinn 9. Ökumaður keyrir á hjólreiðamann við Spöngina 10. Gylfi Þór fékk beint rautt í fyrsta leik Fleiri klippur má nálgast á sjónvarpsvef Vísis.