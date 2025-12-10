Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Aron Guðmundsson skrifar 10. desember 2025 22:45 Omar Mugharbel er framkvæmdastjóri sádi-arabísku deildarinnar. Hann veit fyrir víst að félög þar í landi hafi áhuga á Mohamed Salah, leikmanni Liverpool Vísir/Samsett Framkvæmdastjóri sádi-arabísku deildarinnar segir félög þar vilja klófesta Mohamed Salah, leikmann Liverpool. Framtíð Salah hjá Liverpool er óljós eftir viðtal sem hann veitti blaðamönnum eftir leik gegn Leeds United um síðastliðna helgi þar sem að Egyptinn var ónotaður varamaður. Salah lýsti því hvernig verið væri að kasta honum undir rútuna og gera að blóraböggli fyrir slæmu gengi liðsins upp á síðkastið. Þá sagði hann samband sitt og knattspyrnustjórans Arne Slot brostið. Félagsskiptaglugginn opnar í janúar næstkomandi og gæti vel farið svo að Salah haldi á önnur mið, hann var ekki hluti af leikmannahópi Liverpool í gær er liðið bar 1-0 sigur úr býtum gegn Inter í Meistaradeildinni. Vitað er af áhuga liða í Sádi-Arabíu og Bandaríkjunum á hans kröftum og nú hefur Omar Mugharbel, framkvæmdastjóri sádi-arabísku deildarinnar stigið fram og blandað sér í umfræðuna. „Að sjálfsögðu er Salah skotmark liða í deildinni,“ sagði Omar á World Football Summit ráðstefnunni sem fer nú fram í Riyadh. „Við bjóðum Salah velkominn til Sádi-Arabíu en það eru félögin sjálf sem eru ábyrg fyrir því að reyna semja við hann.“ Enski boltinn Liverpool FC Sádi-Arabía Sádiarabíski boltinn Mest lesið „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Enski boltinn Haaland tryggði City sigur í stórleiknum gegn Real Madrid Fótbolti Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein Fótbolti Viktor Bjarki byrjaði í dramatískum sigri í Meistaradeildinni Fótbolti Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Fótbolti Fagmannlega að verki staðið hjá Arsenal í Belgíu Fótbolti Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Enski boltinn Dagur til Kanada „aðeins eldri með barn, hund og vini fyrir lífstíð“ Fótbolti Fleiri fréttir Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London Sjá meira