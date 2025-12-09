Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. desember 2025 13:00 Það var gaman hjá Luke Littler og öðrum stuðningsmönnum Manchester United þegar liðið vann góðan sigur á Úlfunum á Molineux-leikvanginum í gærkvöldi. Getty/Alex Pantling Heimsmeistarinn í pílukasti kom sér í gírinn fyrir komandi heimsmeistaramót með því að skella sér á fótboltaleik í gærkvöldi. Luke „The Nuke“ Littler er harður stuðningsmaður Manchester United og hann var mættur á Molineux-leikvanginum þar sem Manchester United vann 4-1 sigur og komst upp í sjötta sæti deildarinnar. View this post on Instagram A post shared by Luke TheNuke Littler (@lukethenukelittler) „Fyrsti útileikurinn og þvílík úrslit. Slaka á í nokkra daga núna og svo er það heimsmeistaramótið á fimmtudaginn,“ skrifaði Littler á samfélagsmiðla sína og setti hann mynd af sér í miðjum stuðningsmannahóp Manchester United að fagna einu af fjórum mörkum liðsins. Heimsmeistaramótið í pílukasti verður í beinni útsendingu á SÝN Sport Viaplay en þar á Littler titil að verja. Í fyrra varð hann yngsti heimsmeistari sögunnar og í haust komst hann í efsta sæti heimslistans enda hefur hann raðað inn sigrunum á þessu ári. Það eru því miklar væntingar gerðar til hans á þessu heimsmeistaramóti. View this post on Instagram A post shared by Sky Sports (@skysports) Enski boltinn Pílukast Mest lesið Kristín á sjötugsaldri og enn að bæta sig: „Amma Iron man“ Sport „Ég er svona hálfklökkur, kannski meira en hálfklökkur“ Sport Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Enski boltinn Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Fótbolti Söguleg frammistaða á Extra-leikunum: „Ég get ekki svekkt mig á þessu“ Körfubolti Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Enski boltinn „Hinn íslenski Harry Kane“ Fótbolti Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Enski boltinn Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Enski boltinn Fleiri fréttir Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Sjá meira