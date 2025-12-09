Ofsótt af milljarðamæringi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. desember 2025 08:32 Skilaboðin höfðu alvarleg áhrif á Marie Höbinger sem var einfaldlega að reyna að spila eins vel og hún gat í íþrótt og liði sem hún elskar. Getty/Andrea Southam Maður hefur játað sig sekan um að hafa setið um Marie Höbinger, miðjumann Liverpool, eftir að hafa sent henni ítrekuð skilaboð og mætt á einn af leikjum hennar. Í yfirlýsingu á vefsíðu bresku saksóknaraþjónustunnar kom fram að hinn 42 ára gamli Mangal Dalal hafi játað að hafa sent leikmanninum skilaboð í gegnum Instagram á tímabilinu 27. janúar 2025 til 16. febrúar 2025. Nokkrir breskir fjölmiðlar greina frá þessu og segja að þar sé á ferðinni athafnamaðurinn og milljarðamæringurinn Mangal Dalal. Skilaboðunum var lýst sem „oft kynferðislega grófum“ og innihéldu símanúmer hans og póstnúmer. Hann bað hana einnig um að heimsækja sig og gaf í skyn að hann myndi mæta á leiki hennar. Dalal ferðaðist síðan til að sjá 4-0 tap Liverpool á útivelli gegn Manchester City þann 16. febrúar 2025. Vallarstarfsmaður kom auga á hann og lét öryggisfulltrúa vita. View this post on Instagram A post shared by SHE’S A BALLER! (@shesaballer) Dalal játaði að hafa setið um hana þegar lögreglan yfirheyrði hann en sagðist vera „andlega veikur“. Saksóknaraþjónustan ákærði Dalal fyrir að sitja um hana og dómur yfir honum verður kveðinn upp þann 20. janúar 2026. Yfirsaksóknarinn Sarah McInerney sagði að Dalal hafa notað hana til að „tjá fantasíur sínar“. Hún bætti við: „Skilaboð hans voru áköf, stöðug og algjörlega óviðeigandi. Þau höfðu alvarleg áhrif á leikmanninn sem var einfaldlega að reyna að spila eins vel og hún gat í íþrótt og liði sem hún elskar.“ „Hegðun Dalals var glæpsamleg og verður ekki liðin í réttlátu og jöfnu samfélagi. Við viljum þakka fröken Hobinger og Liverpool FC fyrir hjálp þeirra við að koma Dalal fyrir rétt.“ Í skýrslu saksóknaraþjónustunnar kom fram að Höbinger hefði haft áhyggjur og tilkynnt skilaboðin frá Dalal til Liverpool. Eins og greint var frá í Mirror leiddi þetta til þess að austurríska landsliðskonan réð sér „öryggisfulltrúa“ sem lífvörð til að fylgja sér til og frá leikjum Liverpool vegna áhyggna um öryggi sitt. Öryggisfulltrúinn bar kennsl á Dalal sem manninn sem hafði sent Hobinger skilaboðin áður en lögreglan var kölluð til. Enski boltinn Mest lesið Kristín á sjötugsaldri og enn að bæta sig: „Amma Iron man“ Sport „Ég er svona hálfklökkur, kannski meira en hálfklökkur“ Sport Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Enski boltinn Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Fótboltamenn í gæsluvarðhaldi Fótbolti „Hinn íslenski Harry Kane“ Fótbolti Vatnspása í öllum hálfleikjum á HM í fótbolta næsta sumar Fótbolti Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Fótbolti Brasilíumenn byrja vel undir stjórn Menezes - myndband Fótbolti Fleiri fréttir Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Sjá meira