Salah ekki með Liverpool til Ítalíu

Mohamed Salah ferðast ekki með Liverpool yfir til Ítalíu og verður ekki í leikmannahópi liðsins gegn Inter Milan í Meistaradeildinni Evrópu annað kvöld.
Þetta er orðið ljóst nú þegar Liverpool hefur opinberað þá nítján leikmenn sem ferðast yfir til Mílanó í dag og munu mæta Inter Milan á morgun. Þar er nafn Mohamed Salah ekki að finna.
Salah, sem er einn af bestu leikmönnum ensku úrvalsdeildarinnar lét gamminn geisa eftir að hafa verið ónotaður varamaður í leik gegn Leeds United um helgina sem lauk með 3-3 jafntefli. Salah, sem hefur verið prímusmótor í liði Liverpool undanfarin ár, hefur byrjað síðustu þrjá leiki Liverpool á bekknum.
Á viðtalssvæði Elland Road, heimavallar Leeds, eftir leikinn um helgina gaf Salah sér góðan tíma með blaðamönnum sem er nokkuð ólíkt honum. Fljótt kom í ljós að um ekkert eðlilegt viðtal var að ræða.
Salah sagði að verið væri að henda sér undir rútuna og að einhver hjá félaginu vildi ekki hafa hann þar. Þá lýsti hann því hvernig samband sitt og Arne Slot væri brostið.
Salah æfði í gær með þeim leikmönnum Liverpool sem tóku lítinn sem engan þátt í leiknum gegn Leeds United og þá mætti hann aftur á æfingu með aðalliðinu í hádeginu í dag.
Fyrr í dag var sagt frá því að líklegt þætti að Salah myndi ekki vera í leikmannahópi Liverpool á morgun. Richard Hughes, yfirmaður knattspyrnumála hjá Liverpool, í samráði við þjálfarann Arne Slot sem og eigendur Liverpool ákvað að Salah yrði ekki með gegn Inter Milan í Meistaradeildinni.
Er sú ákvörðun talin til marks um þann stuðning sem þjálfarinn Slot hefur hjá stjórnendum félagsins samkvæmt því sem kemur frá hjá The Athletic.
Framhaldið er óljóst. Liverpool á leik á heimavelli gegn Brighton um komandi helgi en eftir þann leik er Salah á leið á Afríkumótið með Egyptalandi.
Vitað er af áhuga á hans kröftum hjá félögum frá Sádí-Arabíu og Bandaríkjunum. Nú þarf að koma í ljós hvort hann og Slot geti slíðrað sverðin eða hvort annar þeirra þurfi að fara frá Liverpool.
Leikur Inter Milan og Liverpool annað kvöld er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay klukkan átta.
