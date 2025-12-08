Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, kveðst ekki vita hvort Mohamed Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir félagið.
Slot sat fyrir svörum á blaðamannafundi í Mílanó í kvöld. Liverpool mætir Inter á San Siro í Meistaradeild Evrópu annað kvöld.
Eftir 3-3 jafnteflið við Leeds United á laugardaginn ræddi Salah við fjölmiðla og lýsti yfir óánægju með stöðu sína hjá Liverpool. Hann kvaðst hafa verið gerður að blóraböggli og samband þeirra Slots væri ekki lengur til staðar.
Flestar þeirra spurninga sem Slot fékk á blaðamannafundinum í kvöld sneru að Salah sem fór ekki með Liverpool-liðinu til Mílanó.
„Sá eini sem getur svarað því er Mo sjálfur. Ég get giskað en ég held að það sé ekki rétt á þessum tíma. Það er erfitt fyrir mig að vita við hvern hann átti í þessari stöðu,“ sagði Slot aðspurður hvort Egyptinn hefði átt við hann þegar hann sagði að honum hefði verið kastað fyrir rútuna. Sjá má blaðamannafund Slots hér fyrir neðan.
„Fyrir laugardaginn töluðum við mikið saman. Stundum lengur og stundum skemur,“ sagði Slot. Hollendingurinn var svo spurður hvort samband þeirra Salahs væri ekki lengur til staðar.
„Mér líður ekki þannig en hann á rétt á sinni upplifun. Mér líður alls ekki þannig, allavega ekki fyrir laugardaginn. Þegar ég nota ekki leikmenn eru þeir ekki svo hrifnir af stjóranum. En hann sýndi starfsliðinu og samherjum sínum mikla virðingu og æfði af krafti,“ sagði Slot.
„Að nokkru leyti komu ummæli hans mér á óvart. En þetta er ekki í fyrsta og ekki síðasta skiptið sem leikmaður segir eitthvað svona. Mín viðbrögð við þessu eru augljós og þau eru að hann er ekki með okkur hér.“
Næsti deildarleikur Liverpool er gegn Brighton en það er jafnframt síðasti leikurinn sem Salah gæti spilað áður en hann fer með egypska landsliðinu í Afríkukeppnina.
„Við sitjum hér kvöldið fyrir stóran leik gegn Inter en það eru bara 36 klukkustundir frá því við fengum á okkur jöfnunarmarkið gegn Leeds. Þú hlýtur að skilja að ég reyni að undirbúa liðið mitt sem best fyrir næsta leik. Öll einbeitingin er á leiknum á morgun. Við ákváðum að taka hann ekki með en eftir morgundaginn tökum við stöðuna. Ég trúi því alltaf að leikmaður eigi afturkvæmt,“ sagði Slot er hann var spurður hvort Salah myndi spila gegn Brighton.
Slot fékk svo spurningu um hvort Salah muni spila aftur fyrir Liverpool.
„Ég hef ekki hugmynd. Ég get ekki svarað þessari spurningu núna,“ sagði Slot.
Leikur Inter og Liverpool hefst klukkan 20:00 annað kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.
