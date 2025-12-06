Enski boltinn

Sprengja frá Salah: Gerður að blóra­böggli og brostið sam­band við Slot

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mohamed Salah tjáði sig um stöðu sína hjá Liverpool í kvöld.
Mohamed Salah segir Liverpool hafa fleygt sér undir rútuna, efast um framtíð sína hjá félaginu og segir samband hans og Arne Slot brostið. Egyptinn var á varamannabekknum hjá liðinu þriðja leikinn í röð í 3-3 jafntefli við Leeds United í kvöld.

Salah sat á bekknum í kvöld og kom ekki við sögu þegar Liverpool kastaði frá sér 2-0 forystu og fékk á sig jöfnunarmark í uppbótartíma eftir að hafa komist 3-2 yfir.

Salah segist hafa verið gerður að blóraböggli í ljósi slaks gengis Liverpool að undanförnu og að „einhver hjá félaginu vill ekki hafa mig hérna“.

Þá útilokar Egyptinn ekki brottför í janúar.

„Þetta er þriðja skiptið í röð á bekknum. Ég held það sé í fyrsta skipti á ferlinum,“ sagði hann við blaðamenn eftir leik á Elland Road í kvöld.

„Ég er mjög, mjög vonsvikinn. Ég hef gert svo mikið fyrir þetta félag undanfarin ár og sérstaklega á síðasta tímabili. Nú sit ég á bekknum og ég veit ekki hvers vegna,“ segir Salah.

Fleygt undir rútuna

„Það er eins og félagið hafi kastað mér undir rútuna. Það er þannig sem mér líður. Ég held það sé skýrt að einhver vilji kenna mér um þetta allt. Mér var lofað allskyns hlutum í sumar, nú þegar ég hef verið á bekknum í þrjá leiki, get ég ekki sagt að staðið sé við þau loforð.“

„Ég hef sagt oft áður að ég eigi gott samband við þjálfarann. En allt í einu eigum við ekkert samband lengur. Ég veit ekki hvers vegna, en það lítur þannig út fyrir mér að einhver vilji ekki hafa mig hjá klúbbnum,“ segir Salah.

Gefur undir fótinn að hann fari í janúar

Salah segist hafa vitað að hann myndi ekki byrja og hvatti fjölskyldu sína frekar til að koma á næsta leik liðsins í von um að byrja hann. Eftir leikinn við Brighton næstu helgi er hann haldinn á Afríkukeppnina með egypska landsliðinu.

„Ég mun alltaf styðja þetta lið. Börnin mín munu alltaf styðja það. Ég elska þetta félag svo mikið. Ég hringdi í móður mína í gær og sagði henni að koma á leikinn við Brighton (næsta leik 13. desember) Ég veit ekki hvort ég mun spila eða ekki en ég mun njóta þess,“ segir Salah.

„Í hausnum á mér mun ég njóta þessa leiks vegna þess að ég veit ekki hvað gerist næst. Ég verð á Anfield til að kveðja stuðningsmenn og fara svo á Afríkukeppnina,“ segir Salah sem gefur því undir fótinn að hann yfirgefi félagið eftir Afríkukeppnina þegar félagsskiptaglugginn opnar í janúar.

Salah fer til móts við egypska hópinn þann 15. Desember og Afríkukeppnin hefst viku síðar.

Liverpool mætir Inter á San Siro í Mílanó í Meistaradeild Evrópu á þriðjudaginn áður en kemur að leiknum við Brighton á laugardaginn næstkomandi.

Fréttin hefur verið uppfærð.

