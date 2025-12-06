Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot Valur Páll Eiríksson skrifar 6. desember 2025 21:46 Mohamed Salah tjáði sig um stöðu sína hjá Liverpool í kvöld. Getty/Stu Forster Mohamed Salah segir Liverpool hafa fleygt sér undir rútuna, efast um framtíð sína hjá félaginu og segir samband hans og Arne Slot brostið. Egyptinn var á varamannabekknum hjá liðinu þriðja leikinn í röð í 3-3 jafntefli við Leeds United í kvöld. Salah sat á bekknum í kvöld og kom ekki við sögu þegar Liverpool kastaði frá sér 2-0 forystu og fékk á sig jöfnunarmark í uppbótartíma eftir að hafa komist 3-2 yfir. Salah segist hafa verið gerður að blóraböggli í ljósi slaks gengis Liverpool að undanförnu og að „einhver hjá félaginu vill ekki hafa mig hérna“. Þá útilokar Egyptinn ekki brottför í janúar. „Þetta er þriðja skiptið í röð á bekknum. Ég held það sé í fyrsta skipti á ferlinum,“ sagði hann við blaðamenn eftir leik á Elland Road í kvöld. „Ég er mjög, mjög vonsvikinn. Ég hef gert svo mikið fyrir þetta félag undanfarin ár og sérstaklega á síðasta tímabili. Nú sit ég á bekknum og ég veit ekki hvers vegna,“ segir Salah. Fleygt undir rútuna „Það er eins og félagið hafi kastað mér undir rútuna. Það er þannig sem mér líður. Ég held það sé skýrt að einhver vilji kenna mér um þetta allt. Mér var lofað allskyns hlutum í sumar, nú þegar ég hef verið á bekknum í þrjá leiki, get ég ekki sagt að staðið sé við þau loforð.“ „Ég hef sagt oft áður að ég eigi gott samband við þjálfarann. En allt í einu eigum við ekkert samband lengur. Ég veit ekki hvers vegna, en það lítur þannig út fyrir mér að einhver vilji ekki hafa mig hjá klúbbnum,“ segir Salah. Gefur undir fótinn að hann fari í janúar Salah segist hafa vitað að hann myndi ekki byrja og hvatti fjölskyldu sína frekar til að koma á næsta leik liðsins í von um að byrja hann. Eftir leikinn við Brighton næstu helgi er hann haldinn á Afríkukeppnina með egypska landsliðinu. „Ég mun alltaf styðja þetta lið. Börnin mín munu alltaf styðja það. Ég elska þetta félag svo mikið. Ég hringdi í móður mína í gær og sagði henni að koma á leikinn við Brighton (næsta leik 13. desember) Ég veit ekki hvort ég mun spila eða ekki en ég mun njóta þess,“ segir Salah. „Í hausnum á mér mun ég njóta þessa leiks vegna þess að ég veit ekki hvað gerist næst. Ég verð á Anfield til að kveðja stuðningsmenn og fara svo á Afríkukeppnina,“ segir Salah sem gefur því undir fótinn að hann yfirgefi félagið eftir Afríkukeppnina þegar félagsskiptaglugginn opnar í janúar. Salah fer til móts við egypska hópinn þann 15. Desember og Afríkukeppnin hefst viku síðar. Liverpool mætir Inter á San Siro í Mílanó í Meistaradeild Evrópu á þriðjudaginn áður en kemur að leiknum við Brighton á laugardaginn næstkomandi. Fréttin hefur verið uppfærð. Enski boltinn Mest lesið Hádramatík í sex marka leik Enski boltinn Færeyjar - Ísland 30-33 | Kveðja HM með góðum sigri Handbolti Hádramatík í lokin á Villa Park Enski boltinn „Ég hætti að stækka þegar ég var þrettán ára“ Handbolti „Bara súrrealískt og eitthvað sem ég mun aldrei gleyma“ Handbolti Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Íslenski boltinn Albert aftur í byrjunarliðið en martröðin heldur áfram Fótbolti Fæddi barn í september og gæti mætt Íslandi á HM í kvöld Handbolti Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Enski boltinn Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Hádramatík í lokin á Villa Park Hagaði sér eins og MMA-bardagahetja í fótboltaleik Hislop með krabbamein Van Dijk um bekkjarsetu Salah: „Allir þurfa að standa sig“ Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Sjáðu öll atvikin og ástæðu þess að baulað var á Old Trafford „Okkur sjálfum að kenna“ United missti frá sér sigurinn í lokin Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti „Eina leiðin til að lifa af“ Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn „Ég missti hárið“ Sjá meira