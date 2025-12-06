Everton er komið upp í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, eftir fjóra sigra í síðustu fimm leikjum. Tottenham vann sinn fyrsta sigur í rúman mánuð og Newcastle skellti Burnley.
Everton vann Nottingham Forest, 3-0. Heimamenn komust yfir í upphafi leiks með sjálfsmarki Nikola Milenković og í lok fyrri hálfleiks skoraði Frakkinn Thierno Barry langþráð fyrsta mark sitt fyrir bláa liðið.
Kiernan Dewsbury-Hall skoraði svo þriðja mark Everton á 80. mínútu og öruggur sigur í höfn.
Thomas Frank stýrði Tottenham til 2-0 sigurs gegn sínum gömlu lærisveinum í Brentford, þar sem bæði mörkin komu í fyrri hálfleik.
Xavi Simons bjó til fyrra mark leiksins fyrir Richarlison sem skoraði næsta auðveldlega og Simons skoraði svo sjálfur annað markið eftir frábæran sprett frá miðlínu með boltann.
Mohammed Kudus virtist hafa skorað þriðja mark Tottenham þegar korter var til leiksloka en það var réttilega dæmt af vegna rangstöðu.
Tottenham er í 8. sæti með 22 stig, þremur stigum á eftir Chelsea sem er í 4. sæti. Brentford er í 14. sæti með 19 stig.
Newcastle vann svo Burnley 2-1 þar sem gestirnir náðu að minnka muninn seint í uppbótartíma, manni færri, þegar Zian Flemming skoraði úr víti. Þeir fengu svo reyndar færi til að jafna metin á síðustu sekúndu en nýttu það ekki.
Bruno Guimaraes kom Newcastle yfir með marki beint úr hornspyrnu eftir hálftíma leik. Lucas Pires var rekinn af velli undir lok fyrri hálfleiks, fyrir brot á Anthony Elanga sem aftasti maður, og Anthony Gordon skoraði svo úr vítaspyrnu áður en flautað var til hálfleiks.
Newcastle er nú með 22 stig í 10. sæti en Burnley áfram næstneðst með aðeins tíu stig.
Manchester City vann 3-0 sigur á Sunderland á Etihad-vellinum í Manchester í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Liðið er nú aðeins tveimur stigum á eftir toppliði Arsenal.
Chelsea varð að sætta sig við markalaust jafntefli á útivelli gegn Bournemouth í dag og er því án sigurs í síðustu þremur leikjum sínum í röð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.