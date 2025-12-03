Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. desember 2025 21:36 Ollie Watkins hefur átt erfitt tímabil en skoraði tvö mörk fyrir Aston Villa í kvöld. Getty/Alex Pantling Aston Villa lenti 2-0 undir á útivelli á móti Brighton & Hove Albion í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld en kom til baka og landaði enn einum sigrinum. Nottingham Forest og Crystal Palace unnu bæði 1-0 sigra. Aston Villa vann 4-3 útisigur á Brighton & Hove Albion. Villa-menn misstu markvörð sinn í meiðsli í upphitun og lentu svo 2-0 undir. Jan Paul van Hecke skoraði fyrsta markið á 9. mínútu og annað markið var sjálfsmark á 29. mínútu. Ollie Watkins jafnaði metin með tveimur mörkum fyrir hálfleik og Amadou Onana skallaði liðið í 3-2 forystu á 60. mínútu. Donyell Malen skoraði fjórða mark Villa á 78. mínútu en Van Hecke minnkaði muninn með sínu öðru marki. Staðan var 4-3 síðustu sjö mínútur leiksins en heimamenn náðu ekki að jafna metin. Þetta var fjórði sigur Aston Villa í röð og liðið er í þriðja sæti deildarinnar, stigi á eftir Manchester City og sex stigum á eftir toppliði Arsenal. Daniel Munoz tryggði Crystal Palace 1-0 útisigur á Burnley þegar hann skallaði inn fyrirgjöf Marc Guehi á fjærstönginni á 44. mínútu. Palace-menn eru í fimmta sætinu. Igor Jesus skoraði eina markið á 72. mínútu þegar Nottingham Forest vann 1-0 útisigur á Wolves. Það var dæmt skallamark af Jesus í fyrri hálfleik en hann bætti úr því með að skalla hann inn í seinni hálfleiknum. Þetta var þriðji sigur Forest í síðustu fjórum leikjum og þeir eru í sextánda sætinu. Enski boltinn Mest lesið Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Fótbolti Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn Fótbolti Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Enski boltinn Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Enski boltinn „Hún flutti út í eina nótt en svo var hún bara komin aftur“ Handbolti „Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“ Fótbolti Haukar - KA 42-38 | Markaflóð á Ásvöllum Handbolti Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Enski boltinn Losa sig við goðsögn: „Var að frétta að ég verð sendur heim“ Körfubolti Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Íslenski boltinn Fleiri fréttir Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“ Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Undirbýr Liverpool líf án Salah? Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Sjá meira