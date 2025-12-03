Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn

Benoný Breki Andrésson var í byrjunarliðinu og skoraði langþráð mark fyrir Stockport County í kvöld.
Stockport County mætti Crewe Alexandra í EFL-bikarnum.
Benoný Breki hafði ekki skorað í ellefu fyrstu leikjum sínum í öllum keppnum á leiktíðinni.
Hann jafnaði metin á 33. mínútu eftir að Adrien Thibaut hafði komið heimamönnum yfir strax á 5. mínútu.
Benoný Breki var tekinn af velli á sjötugustu mínútu leiksins en ekki voru fleiri mörk skoruð.
Úrslitin réðust í vítakeppni þar sem Stockport County hafði betur 4-1 og komst áfram í átta liða úrslitin.