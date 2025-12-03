Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ao Tanaka fagnar öðru marki Leeds United í sigrinum á Chelsea í kvöld.
Meistaravonir Chelsea dofnuðu aðeins í kvöld þegar liðið steinlá óvænt í heimsókn sinni á Elland Road í Leeds í ensku úrvalsdeildinni.

Heimamenn í Leeds United unnu 3-1 sigur og komust úr fallsæti. Liðið var búið að tapa fjórum leikjum í röð og fögnuðu sigrinum því gríðarlega.

Eftir þetta tap þá er Chelsea komið níu stigum á eftir toppliði Arsenal en sigur í fjórða sætinu er stigi á undan Crystal Palace.

Þetta er flottasti sigur Leeds á tímabilinu og gæti komið þeim í gírinn fyrir jólamánuðinn en á sama tíma ætlar Chelsea ekki að fylgja toppliðunum nægjanlega vel eftir.

Jaka Bijol kom Leeds í 1-0 á 6. mínútu með skalla eftir hornspyrnu Anton Stach og Ao Tanaka kom heimamönnum síðan í 2-0 á 43. mínútu.

Pedro Neto kom inn á í hálfleik og minnkaði muninn í 2-1 á 50. mínútu.

Fjórum mínútum síðar dæmdi Varsjáin mark af Lukas Nmecha hjá Leeds vegna rangstöðu.

Chelsea reyndi að sækja annað mark en Leeds refsaði alltaf reglulega í hröðum sóknum.

Leeds náði hins vegar þriðja markinu á 72. mínútu þegar Dominic Calvert-Lewin skoraði.

Sigur Leeds var mjög sanngjarn sem sést vel á xG þar sem þeir voru með 2,82 á móti aðeins 1,10 hjá Chelsea.

