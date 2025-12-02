Arnar Gunnlaugsson og Adda Baldursdóttir segja allt útlit fyrir að eitthvað meira en þörf á hvíld liggi að baki því að Mohamed Salah var á varamannabekk Liverpool allan leikinn í sigrinum á West Ham í ensku úrvalsdeildinni um helgina.
Salah var síðast á varamannabekk Liverpool í deildarleik í apríl 2024 en Arne Slot sagði í viðtali eftir leik að hann hefði viljað veita Egyptanum hvíld.
„Þá hefði hann getað hvílt einhverja fleiri,“ sagði Arnar í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport en brot úr þættinum má sjá hér að neðan.
„Ef þú ert að hvíla hann, viltu þá ekki að hann tikki inn tuttugu mínútum í svona leik? Þetta vekur aðeins meiri spurningar en bara það að hann hafi verið hvíldur,“ sagði Adda.
Salah er orðinn 33 ára og hefur aðeins skorað fjögur mörk í úrvalsdeildinni á leiktíðinni, eftir stórkostlegt tímabil í fyrra.
„Þeir vita alveg að þeir geta fengið fullt af peningum fyrir hann í janúar, frá liðum í ónefndri heimsálfu. Hann er búinn að vera hræðilegur, en ekki bara hann því það er ósanngjarnt að taka hann út fyrir sviga og tala um hann sem veika hlekkinn. Það er fullt af leikmönnum búnir að vera ekki upp á sitt besta. En ef það er tækifæri til að selja hann, fá mikið af peningum til að endurfjárfesta – ég tek fram að ég er ekki þar núna – þá er ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara,“ sagði Arnar og rifjaði upp þegar Salah var fúll út í Jürgen Klopp fyrir að fá ekki að spila meira í leik gegn West Ham:
„Það var akkúrat á þessum velli fyrir tveimur árum, þegar Klopp var með liðið, og þá var mikið gert úr þeirra líkamstjáningu á hliðarlínunni. Þetta er leikmaður sem þolir ekki að vera á bekknum. Ef þeir vilja láta hann fara þá er þetta góð leið til að gera hann styggan,“ sagði Arnar.
„Þetta væri annað ef að hann væri búinn að vera að spila vel og það væri talað um að hann þyrfti að setjast á bekkinn til að hvíla. En hann er búinn að vera að spila illa og það er búin að vera pressa á að hann sé bekkjaður. Þetta vekur upp fleiri spurningar,“ sagði Adda.