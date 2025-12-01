Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. desember 2025 23:16 Florian Wirtz er ekki að skila mörkum eða stoðsendingum í ensku úrvalsdeildinni í upphafi leiktíðar. Getty/ Shaun Brooks Uli Höness, heiðursforseti Bayern München, telur að þýski landsliðsmaðurinn Florian Wirtz hafi verið fenginn til Liverpool á fölskum forsendum. Þjóðverjinn hefur átt erfiða byrjun hjá Englandsmeisturum síðasta tímabils og hinn valdamikli Höness gefur meira en í skyn að hann hafi verið „plataður“ til félagsins af Arne Slot, knattspyrnustjóra Liverpool. Bayern München var sjálft á höttunum eftir Wirtz, en á endanum fór leikstjórnandi Leverkusen til Englands í þáverandi metsölu. Wirtz hefur enn ekki skorað fyrir Liverpool en átti einn sinn besta leik í sigri á West Ham um helgina. „Mér finnst þetta ofboðslega leiðinlegt fyrir hans hönd,“ sagði Uli Höness og fylgdi því eftir með hvössum ummælum í garð Slot á íþróttaráðstefnu í München á mánudag. „Svo virðist sem Slot hafi lofað honum einhverju sem hann er augljóslega ekki að standa við. Slot lofaði að Wirtz fengi treyju númer tíu og hann fullvissaði Wirtz einnig um að liðið yrði byggt í kringum hann,“ segir Hoeness. Þetta kallar Höness algjört bull. „Staðreyndin er sú að Wirtz er í treyju númer sjö og liðið spilar alls staðar nema í kringum Florian Wirtz,“ segir Höness. Enski boltinn Mest lesið Kolbeinn enn ósigraður eftir að hafa rotað Martinez Sport Uppgjörið: Ísland - Bretland 84-90 | Þungt tap í Höllinni Körfubolti „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 Uppgjörið: Ísland - Úrúgvæ 33-19 | Stórsigur og Íslendingar í milliriðil Handbolti Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Íslenski boltinn Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri Enski boltinn Bakslag á fyrstu æfingunni í Dortmund Handbolti Ferrari bílarnir í henglum og verða bara verri Formúla 1 Endurkomusigur United á Selhurst Park Enski boltinn Fleiri fréttir Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Undirbýr Liverpool líf án Salah? Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham Ótrúleg endurkoma Sunderland og Igor Thiago hetja Brentford Foden kom City á beinu brautina á ný Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu Real hafi misst áhugann á slökum Konaté Sjáðu bestu mörkin: Klókur Kanu og eitraður Essien Segir Slot hafa viku til þess að bjarga starfi sínu Fantasýn: Eyjólfur Sverris pakkar fjölskyldunni saman Scholes sakar Slot um virðingarleysi og að hann fái það í bakið núna Slot hefur ekki áhyggjur af því að vera rekinn Lykilmaður Bayern ekki hrifinn af Arsenal þrátt fyrir tapið í gær Van Dijk forðaðist fréttamenn eftir leik Sjáðu Barry vinna fjórtán skallaeinvígi gegn Man. Utd og setja met „Förum ekki fram úr okkur“ Sjá meira