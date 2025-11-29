Gul viðvörun vegna snjókomu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. nóvember 2025 11:43 Slæmt skyggni verður á Hellisheiðinni, Mosfellsheiði og í Þrengslunum. Vísir/Vilhelm Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula veðurviðvörun á suðvesturhorni landsins þar sem búist er við talsverðri snjókomu. Fyrsta viðvörunin tekur gildi á Suðurlandi klukkan tólf þar sem búist er við talsverðri snjókomu og takmörkuðu skyggni, þá sérstaklega á Hellisheiði og í Þrengslunum. Búist er við staðbundnum samgöngutruflunum. Þá fara einnig slíkar viðvaranir í gildi á Faxaflóa klukkan eitt og höfuðborgarsvæðinu klukkan tvö. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lætur höfuðborgarbúa vita af veðrinu í færslu á Facebook. Þar segir að búist sé við allt að tuttugu til þrjátíu sentimetrum af snjó yfir Hellisheiði, Þrengsli og Mosfellsheiði. Reiknað er með samfelldri ofankomu á höfuðborgarsvæðinu. Veður Mest lesið Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Innlent Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Innlent „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Innlent Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt Innlent Gul viðvörun vegna snjókomu Veður Breytingarnar vonbrigði sem bitni á framhaldsskólanemum Innlent Vilja veita fólki sem upplifir áfall í fæðingu betri þjónustu Innlent Garðurinn opnaður í Smáralind Innlent Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Innlent Leikskólakerfið en ekki fæðingarorlofið sem er gjörólíkt á hinum Norðurlöndunum Innlent Fleiri fréttir Gul viðvörun vegna snjókomu Snjókoma í kortunum Kuldinn bítur í kinnar landsmanna Slær í storm suðaustantil en höfuðborgarsvæðið í skjóli Allvíða él eða skúrir og flughált víða um land Hlýnar í veðri og gæti orðið flughált Vara við flughálku í fyrramálið Skúrir á víð og dreif og hiti að sex stigum Hefðbundin lægð með rigningu og allhvössum vindi Hvít jörð á höfuðborgarsvæðinu og víðar Frost og víða fallegt vetrarveður Víða vindasamt á landinu Töluvert bjartviðri í dag en sums staðar þokuloft Skýjað og dálítil él Skýjað og útkomulítið vestantil og þurrt fyrir austan Dálítil rigning eða slydda en lengst af þurrt sunnantil Víðast bjart veður en hvasst austast á landinu Gul viðvörun á Austfjörðum Norðaustanátt og strekkingur nokkuð víða Víða lítilsháttar rigning eða snjókoma „Hvorki dropi né snjókorn úr lofti eins langt og séð verður“ Hvassir vindstrengir með suðausturströndinni Hvassir vindstrengir og kraparegn með köflum Þurrt um vestanvert landið en dálítil úrkoma austantil Þungbúið austantil en annars þurrt og nokkuð bjart Skýjað með köflum og sums staðar úrkoma Norðlæg átt og lengst af þurrt suðvestantil Þykknar upp sunnan heiða undir kvöld Hvassast á Vestfjörðum Léttir til suðvestanlands Sjá meira