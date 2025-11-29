Veður

Gul við­vörun vegna snjó­komu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Slæmt skyggni verður á Hellisheiðinni, Mosfellsheiði og í Þrengslunum.
Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula veðurviðvörun á suðvesturhorni landsins þar sem búist er við talsverðri snjókomu.

Fyrsta viðvörunin tekur gildi á Suðurlandi klukkan tólf þar sem búist er við talsverðri snjókomu og takmörkuðu skyggni, þá sérstaklega á Hellisheiði og í Þrengslunum. Búist er við staðbundnum samgöngutruflunum.

Þá fara einnig slíkar viðvaranir í gildi á Faxaflóa klukkan eitt og höfuðborgarsvæðinu klukkan tvö. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lætur höfuðborgarbúa vita af veðrinu í færslu á Facebook. Þar segir að búist sé við allt að tuttugu til þrjátíu sentimetrum af snjó yfir Hellisheiði, Þrengsli og Mosfellsheiði. Reiknað er með samfelldri ofankomu á höfuðborgarsvæðinu.

