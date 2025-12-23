Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Smári Jökull Jónsson skrifar 23. desember 2025 22:02 Tekjur af kílómetragjaldinu er ætlað að standa undir uppbyggingu vegakerfisins. Vísir/Anton Brink Eigendur ökutækja þurfa að greiða tugþúsundir í kílómetragjald árlega frá áramótum en lög um gjaldið voru samþykkt á Alþingi fyrir helgi. Verð á eldsneyti mun hins vegar lækka umtalsvert vegna niðurfellingar gjalda en misjafnt er hvort álögur á eigendur ökutækja aukist eða minnki. Lög um kílómetragjald fyrir ökutæki var samþykkt á Alþingi fyrir helgi. Á upplýsingavef Stjórnarráðsins kemur fram að gjaldinu sé ætlað að standa undir uppbyggingu vega og að eldra kerfi hefði ekki tryggt fjármögnun vegakerfisins til framtíðar. Gjaldskyld ökutæki eru bílar, bifhjól, dráttarvélar og eftirvagnar en undanskilin eru þó til dæmis ökutæki björgunarsveita. Búist er við að eldsneytisverð muni lækka um tugi króna um áramótin.Vísir/Hjalti Eigendur munu þurfa að skrá kílómetrastöðu ökutækisins að minnsta kosti einu sinni á ári og er það gert í gegnum Ísland.is. en verður einnig hægt að gera á skoðunarstöð. Gjaldið verður greitt mánaðarlega og verður fyrsti gjalddagi 1. febrúar á nýju ári. Gjaldið fer eftir þyngd ökutækisins en öll ökutæki undir 3500 kílóum, sem er viðmiðið fyrir hefðbundin ökuréttindi, borga sama gjald eða 6,95 krónur á hvern ekinn kílómeter. Hér má sjá mun á kostnaði fólksbíls og vörubifreiðar vegna nýja kílómetragjaldsins.Vísir/Hjalti Eigandi fólksbíls sem keyrir 12500 kílómetra á ári greiðir rúmar 86.000 krónur í kílómetragjald á næsta ári en eigandi þyngri vörubifreiðar tæplega 300.000 fyrir sama akstur. Á móti kemur hins vegar að olíugjald fellur niður samkvæmt nýju lögunum sem hefur í för með sér lægra eldsneytisverð. Samkvæmt útreikningum félags íslenskra bifreiðaeigenda mun bensínlítrinn lækka um rúmar 90 krónur og dísel um rúmar 80 krónur. Eins og sést kemur eigandi jeppa sem eyðir 10 L á hverja hundrað kílómetra út í gróða hvað varðar rekstrarkostnað bílsins.Vísir/Hjalti Ef reiknaður er sparnaður vegna lægri eldsneytiskostnaðar og nýja kílómetragjaldinu bætt við sjáum við að rekstrarkostnaður eykst hjá eigendum eyðslugrannra bíla en minnkar hins vegar hjá eigendum bíla sem eyða miklu eldsneyti. Báðir borga sama kílómetragjaldið en sparnaður vegna eldsneytis er eðli málsins samkvæmt mun meiri hjá síðarnefnda hópnum. Kílómetragjald Bílar Samgöngur Skattar, tollar og gjöld Bifhjól Bensín og olía Mest lesið Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Innlent Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Innlent Maðurinn fundinn Innlent „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Innlent Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Innlent Ekið á konu á Langholtsvegi Innlent Fleiri Epstein-skjöl birt: Prinsinn bað um „óviðeigandi vinkonur“ Erlent Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér Erlent Undrandi á ráðningu ráðgjafa Innlent Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu Innlent Fleiri fréttir Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Maðurinn fundinn Sigríður Halldórsdóttir nýr ritstjóri Kastljóss Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Forsætisráðuneytið eyddi meiru í almannatengla í fyrra en í ár Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Svanhildur Sif heiðruð Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Meðallaun upplýsingafulltrúa hækkuðu hlutfallslega mest Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sló mann í höfuðið með glerflösku á ísfirskum skemmtistað Ekið á konu á Langholtsvegi Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Undrandi á ráðningu ráðgjafa „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Ráðist á pilt á heimleið Stytting framhjá Blönduósi ekki á samgönguáætlun Vestmannaeyingar fá að eiga Vestmannaeyjar Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu „Ótrúlega sorglegt að pabbi sé búinn að vera svona lengi í þessari stöðu“ Höfðu samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi Sjá meira