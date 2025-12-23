Innlent

Minni rekstrar­kostnaður fyrir eig­endur bensín­háka

Smári Jökull Jónsson skrifar
Tekjur af kílómetragjaldinu er ætlað að standa undir uppbyggingu vegakerfisins.
Tekjur af kílómetragjaldinu er ætlað að standa undir uppbyggingu vegakerfisins. Vísir/Anton Brink

Eigendur ökutækja þurfa að greiða tugþúsundir í kílómetragjald árlega frá áramótum en lög um gjaldið voru samþykkt á Alþingi fyrir helgi. Verð á eldsneyti mun hins vegar lækka umtalsvert vegna niðurfellingar gjalda en misjafnt er hvort álögur á eigendur ökutækja aukist eða minnki.

Lög um kílómetragjald fyrir ökutæki var samþykkt á Alþingi fyrir helgi. Á upplýsingavef Stjórnarráðsins kemur fram að gjaldinu sé ætlað að standa undir uppbyggingu vega og að eldra kerfi hefði ekki tryggt fjármögnun vegakerfisins til framtíðar.

Gjaldskyld ökutæki eru bílar, bifhjól, dráttarvélar og eftirvagnar en undanskilin eru þó til dæmis ökutæki björgunarsveita. 

Búist er við að eldsneytisverð muni lækka um tugi króna um áramótin.Vísir/Hjalti

Eigendur munu þurfa að skrá kílómetrastöðu ökutækisins að minnsta kosti einu sinni á ári og er það gert í gegnum Ísland.is. en verður einnig hægt að gera á skoðunarstöð. Gjaldið verður greitt mánaðarlega og verður fyrsti gjalddagi 1. febrúar á nýju ári.

Gjaldið fer eftir þyngd ökutækisins en öll ökutæki undir 3500 kílóum, sem er viðmiðið fyrir hefðbundin ökuréttindi, borga sama gjald eða 6,95 krónur á hvern ekinn kílómeter.

Hér má sjá mun á kostnaði fólksbíls og vörubifreiðar vegna nýja kílómetragjaldsins.Vísir/Hjalti

Eigandi fólksbíls sem keyrir 12500 kílómetra á ári greiðir rúmar 86.000 krónur í kílómetragjald á næsta ári en eigandi þyngri vörubifreiðar tæplega 300.000 fyrir sama akstur. 

Á móti kemur hins vegar að olíugjald fellur niður samkvæmt nýju lögunum sem hefur í för með sér lægra eldsneytisverð. Samkvæmt útreikningum félags íslenskra bifreiðaeigenda mun bensínlítrinn lækka um rúmar 90 krónur og dísel um rúmar 80 krónur. 

Eins og sést kemur eigandi jeppa sem eyðir 10 L á hverja hundrað kílómetra út í gróða hvað varðar rekstrarkostnað bílsins.Vísir/Hjalti

Ef reiknaður er sparnaður vegna lægri eldsneytiskostnaðar og nýja kílómetragjaldinu bætt við sjáum við að rekstrarkostnaður eykst hjá eigendum eyðslugrannra bíla en minnkar hins vegar hjá eigendum bíla sem eyða miklu eldsneyti. Báðir borga sama kílómetragjaldið en sparnaður vegna eldsneytis er eðli málsins samkvæmt mun meiri hjá síðarnefnda hópnum.

Kílómetragjald Bílar Samgöngur Skattar, tollar og gjöld Bifhjól Bensín og olía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið