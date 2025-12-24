Innlent

Hátíðarveisla á kaffi­stofu Sam­hjálpar: „Það er ró og friður yfir fólki“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Guðrún Ágústa er framkvæmdastjóri Samhjálpar. Vísir/Vilhelm

Á kaffistofu Samhjálpar er sannkallaður hátíðarmatur á boðstólnum í hádeginu. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að ró og gleði ríki í húsakynnum þeirra.

Þegar fréttastofa náði tali af Guðrúnu Ágústu Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra Samhjálpar, var hún stödd á kaffistofu Samhjálpar en þá höfðu þegar níutíu manns heimsótt kaffistofuna. Hún segir að enn eigi fjöldi eftir að koma, alveg þar til kaffistofunni yrði lokað klukkan tvö.

„Það hefur gengið ótrúlega vel, það er ró og friður yfir fólki og hátíðleiki í gangi enda við með hátíðarmáltíð,“ segir Guðrún Ágústa. 

Kaffistofa Samhjálpar er opin frá tíu til tvö alla daga ársins en hún er ætluð þeim sem eru í neyð og hafa ekki tök á að sjá sér fyrir mat. Hún er núna tímabundið staðsett í Hátúni 2 en til stendur að færa hana yfir á Grensásveg.

Á boðstólnum er fínasti veislumatur sem Samhjálp fær gefins. Á hlaðborðinu má finna hamborgarhrygg, humarsúpu og roast beef og að sjálfsögðu alls kyns meðlæti og eftirrétti.

„Við erum með eldhús sem tekur á móti öllum mat, það eru þessir föstu aðilar sem koma með matargjafir, stórir heildsalar, birgjar og slíkt.“

Fastur liður að hjálpa

Fyrir jólin fer fram stærsta fjáröflun Samhjálpar þar sem fólk er hvatt til að gefa máltíð. Guðrún Ágústa segir fjáröflunina hafa gengið vel og að fólk sé almennt duglegt að styrkja starfið í kringum jólin.

„Þetta er orðinn fastur liður hjá fólki að styrkja jólamatinn.“

Einnig er fólk duglegt að bjóða sig fram í sjálfboðastarf yfir hátíðirnar. Í dag eru þrír sjálfboðaliðar sem aðstoða á kaffistofunni svo að allir sem leita þangað fái þjónustu. 

„Við erum með nóg af mat og fólk er glatt. Það er mikill friður og ró,“ segir Guðrún Ágústa.

Kaffistofa Samhjálpar Jól

