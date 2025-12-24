Hátíðarveisla á kaffistofu Samhjálpar: „Það er ró og friður yfir fólki“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. desember 2025 13:37 Guðrún Ágústa er framkvæmdastjóri Samhjálpar. Vísir/Vilhelm Á kaffistofu Samhjálpar er sannkallaður hátíðarmatur á boðstólnum í hádeginu. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að ró og gleði ríki í húsakynnum þeirra. Þegar fréttastofa náði tali af Guðrúnu Ágústu Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra Samhjálpar, var hún stödd á kaffistofu Samhjálpar en þá höfðu þegar níutíu manns heimsótt kaffistofuna. Hún segir að enn eigi fjöldi eftir að koma, alveg þar til kaffistofunni yrði lokað klukkan tvö. „Það hefur gengið ótrúlega vel, það er ró og friður yfir fólki og hátíðleiki í gangi enda við með hátíðarmáltíð,“ segir Guðrún Ágústa. Kaffistofa Samhjálpar er opin frá tíu til tvö alla daga ársins en hún er ætluð þeim sem eru í neyð og hafa ekki tök á að sjá sér fyrir mat. Hún er núna tímabundið staðsett í Hátúni 2 en til stendur að færa hana yfir á Grensásveg. Á boðstólnum er fínasti veislumatur sem Samhjálp fær gefins. Á hlaðborðinu má finna hamborgarhrygg, humarsúpu og roast beef og að sjálfsögðu alls kyns meðlæti og eftirrétti. „Við erum með eldhús sem tekur á móti öllum mat, það eru þessir föstu aðilar sem koma með matargjafir, stórir heildsalar, birgjar og slíkt.“ Fastur liður að hjálpa Fyrir jólin fer fram stærsta fjáröflun Samhjálpar þar sem fólk er hvatt til að gefa máltíð. Guðrún Ágústa segir fjáröflunina hafa gengið vel og að fólk sé almennt duglegt að styrkja starfið í kringum jólin. „Þetta er orðinn fastur liður hjá fólki að styrkja jólamatinn.“ Einnig er fólk duglegt að bjóða sig fram í sjálfboðastarf yfir hátíðirnar. Í dag eru þrír sjálfboðaliðar sem aðstoða á kaffistofunni svo að allir sem leita þangað fái þjónustu. „Við erum með nóg af mat og fólk er glatt. Það er mikill friður og ró,“ segir Guðrún Ágústa. Kaffistofa Samhjálpar Jól Mest lesið Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Innlent Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Erlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Erlent Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Innlent Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Innlent Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Innlent Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Innlent Innflytjendamálin almenningi efst í huga Innlent Innanlandsflugi aflýst Innlent Fleiri fréttir Skiluðu hagnaði á kosningaári Hátíðarveisla á kaffistofu Samhjálpar: „Það er ró og friður yfir fólki“ Björgunarsveitin kölluð út í fokverkefni Grjóthrun undir Eyjafjöllum Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Arion banki varar við svikaherferð Innanlandsflugi aflýst Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hvar er opið á aðfangadag? Innflytjendamálin almenningi efst í huga Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Maðurinn fundinn Sigríður Halldórsdóttir nýr ritstjóri Kastljóss Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Forsætisráðuneytið eyddi meiru í almannatengla í fyrra en í ár Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Svanhildur Sif heiðruð Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Meðallaun upplýsingafulltrúa hækkuðu hlutfallslega mest Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sjá meira