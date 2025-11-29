Veðurstofa Íslands spáir norðlægri átt, með þremur til tíu metrum á sekúndu, og skýjað með köflum en él austanlands. Á Suður- og Vesturlandi er spáð snjókomu. Hitinn er tvö til sjö stig í dag, en frost eitt til fimm stig inn til landsins norðan heiða.
Upp úr hádegi kemur smálægð að suðurströndinni. Henni fylgir allhvöss austanátt og snjókoma á Suður- og Vesturlandi. Er líður á daginn og í kvöldin færist lægðin norður í land og er spáð að snjókomu.
Á höfuðborgarsvæðinu er spáð hægri austlægri átt, léttskýjað og fjögurra til átta stiga frosti. Það tekur að snjóa seinnipartinn en dregur úr vindi, ofankou og frosti í kvöld.
Á Norðausturlandi verður hins vegar að mestu þurrt og frost tvö til átta stig. Það hlýnar við suðurströndina seinni part dags og hiti farið upp í þrjú stig.
Á mánudag:Austan og norðaustan 8-15 m/s, en 15-20 m/s við suðausturströndina. Rigning eða slydda á austanverðu landinu, en annars dálitlar skúrir eða él. Hiti víða 0 til 5 stig, en sums staðar vægt frost í innsveitum á Norður- og Austurlandi.Á þriðjudag:Norðaustan 8-15 m/s, hvassast suðaustanlands. Dálítil él víða um land, en yfirleitt þurrt og bjart á Suður- og Vesturlandi. Frost víða 0 til 5 stig, en sums staðar frostlaust við sjávarsíðuna.Á miðvikudag og fimmtudag:Norðaustlæg átt og él víða um land, en yfirleitt léttskýjað sunnan- og vestanlands. Frost víða 0 til 5 stig.Á föstudag:Útlit fyrir áframhaldandi norðaustanátt með snjókomu eða éljum og svölu veðri.