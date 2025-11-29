Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham Siggeir Ævarsson skrifar 29. nóvember 2025 19:33 Guglielmo Vicario í þann mund að fara að færa Fulham seinna mark liðsins á silfurfati. Vísir/Getty Vandræðagangur Tottenham í ensku úrvalsdeildinni hélt áfram í kvöld þegar liðið tók á móti Fulham en gestirnir fóru að lokum með sanngjarnan 1-2 sigur af hólmi. Gestirnir voru afar líflegir í byrjun og virtust heimamenn einfaldlega vera gripnir í bólinu. Kenny Tete kom þeim yfir strax á 4. mínútu þar sem boltinn fór af varnarmanni. Heimamenn voru varla búnir að fatta að þeir væru lentir 0-1 undir þegar Harry Wilson tvöfaldaði forskotið eftir klaufaleg mistök Vicario í markinu. Vicario fór í langt skógarhlaup lengst út úr vítateignum, vann boltann undir pressu, en í stað þess að hreinsa út af ákvað hann að reyna erfiða sendingu fram sem fór beint í fæturnar á sóknarmönnum Fulham. Þaðan barst boltinn út á vænginn á Wilson sem sá að markið var galtómt og lét vaða af löngu færi beintustu leið í netið. Það er erfitt að segja til um hvað Vicario var að hugsa. Í fyrsta lagi að reyna sendingu svona langt frá markinu og svo af hverju hann tók ekki sprettinn til baka en hann var bara á jogginu eftir að Fulham vann boltann. Það var augljóst að leikmenn Tottenham voru mjög pirraðir eftir þetta og þeir gengu ansi hart fram í tæklingum þar sem fókusinn var ekkert endilega á boltann. Gulu spjöldin voru þó spöruð þrátt fyrir grófa leik. Tottenham-menn voru baulaðir af velli í hálfleik og spiluðu töluvert betur í seinni hálfleik en Fulham varðist vel og náðu heimamenn aðeins að skora eitt mark. Lokatölur 1-2 og brasið á Tottenham heldur áfram. Enski boltinn