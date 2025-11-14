Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. nóvember 2025 14:16 Það þarf vissulega margt að falla með Odmar Færø og félögum í færeyska landsliðinu en HM-draumurinn lifir. Getty/Foto Olimpik Það eru ekki bara íslensku landsliðsstrákarnir sem dreymir um sæti í umspili heimsmeistaramótsins í fótbolta því nágrannar okkar í Færeyjum eiga enn smá möguleika á að ná öðru sætinu. Færeyingar höfðu aldrei unnið fleiri en tvo leiki í neinni undankeppni áður en hafa nú unnið fjóra af síðustu fimm leikjum sínum, þar á meðal eftirtektarverðan 2-1 heimasigur gegn Tékklandi, sem er í öðru sæti, í október. Möguleiki á sæti í umspilinu er því enn á lífi. Ef færeyska liðinu tekst að koma á óvart gegn Króatíu, sem er í efsta sæti L-riðils, í kvöld og Gíbraltar, sem er í neðsta sæti, tapar ekki fyrir Tékklandi á mánudaginn, munu Færeyingar enda í öðru sæti riðilsins og komast í umspilið í mars. Þetta er þó reyndar afar ólíkleg samsetning úrslita, í ljósi þess að Gíbraltar hefur aldrei fengið stig í undankeppni og Króatía hefur unnið fimm af sex leikjum sínum í riðlinum. Hins vegar, fyrir hinn 36 ára gamla miðvörð Færeyja, Odmar Færø, er þetta skref framar öllu sem þjóð hans hefur áður afrekað. „Hugmyndin er bara að halda áfram að fylgja straumnum og sjá hversu langt það ber okkur,“ sagði Odmar Færö við breska ríkisútvarpið. „Við erum að njóta þessa í augnablikinu og tilfinningin er sú, með nýlegum úrslitum, að við trúum því að við getum farið til Króatíu og náð í þrjú stig,“ sagði Færö Færö, sem lék um tíma í Skotlandi með Keith og Forfar Athletic, er eini færeyski leikmaðurinn sem hefur spilað fimmtíu leiki í evrópskum félagsliðakeppnum. Faðir hans og afi, báðir að nafni Odmar, léku einnig fyrir þjóðina sem telur tæplega fimmtíu og fimm þúsund íbúa. En þrátt fyrir spennuna sem fylgir þessum daðri við undankeppni HM er Færö raunsær um möguleika þeirra. „Ég hef bara ekki trú á því að Gíbraltar nái í nein stig svo þetta er svolítið glatað tækifæri, en við látum það ekki hafa áhrif á frammistöðu okkar gegn Króatíu. Við yrðum samt algjörlega niðurbrotnir ef Gíbraltar nær jafntefli og við stöndum ekki við okkar – það væri það versta fyrir mig að lifa með,“ sagði Færö. Leikur Króatíu og Færeyja verður sýndur beint á SÝN Sport Viaplay í kvöld og hefst útsendingin klukkan 19.35. HM 2026 í fótbolta Færeyjar Mest lesið Rekinn úr húsi í Breiðholtinu en fyrst fór ruslatunnan á flug Körfubolti „Ég skulda tannlækninum afsökunarbeiðni“ Sport Heimir um Ronaldo: „Hans kjánaskapur að ráðast á okkar mann“ Fótbolti Flutt á sjúkrahús eftir höfuðhögg í Meistaradeildinni Fótbolti „Kom fyrstur út úr leikmannagöngunum með augnaráð sem hefði getað drepið“ Fótbolti Notaði eiginmanninn sem héra og vann sitt fyrsta maraþon Sport „Ég var bara millimetrum frá því að lamast“ Sport Sögulegt bardagakvöld á Ásbrú: „MMA er ekki ólöglegt“ Sport Barnabarn Donalds Trump: „Ég sló mörg góð högg, bara á ranga staði“ Golf Frakkar á HM og Íslandi dugar jafntefli Fótbolti Fleiri fréttir Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Montiel til KA Marta getur aftur unnið verðlaunin sem voru nefnd eftir henni Kominn í hóp þeirra fáu sem hafa verið heilan bílprófsaldur í landsliðinu Jafnaði við Arnór og Ríkharð á markalistanum Ronaldo gæti endað í leikbanni á HM næsta sumar Frændinn mætti með egg og gerði allt vitlaust „Kom fyrstur út úr leikmannagöngunum með augnaráð sem hefði getað drepið“ Gaman í íslenska klefanum eftir leik Flutt á sjúkrahús eftir höfuðhögg í Meistaradeildinni Heimir um Ronaldo: „Hans kjánaskapur að ráðast á okkar mann“ Eggert Aron mætir fyrir úrslitaleikinn í Póllandi Skytturnar héldu fullkomnu flugi Englands áfram Frakkar á HM og Íslandi dugar jafntefli Ronaldo sá rautt og óð reiður til Heimis Sjáðu mörk ungu strákanna okkar Mætti á völlinn með jólamynd af Stefáni Teiti og frú „Ætla ekki að horfa oft á seinni hálfleikinn til að skemmta mér“ „Það var kominn tími til að ég myndi skora eitt mark“ „Mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu“ „Sagði við Albert að ég ætlaði að reyna að finna hann eins mikið og ég gat“ Uppgjörið: Aserbaísjan - Ísland 0-2 | Öruggur sigur og úrslitaleikur framundan Haaland verður á HM og langri bið Noregs lýkur Sjáðu mörk Íslands í Bakú Lúxemborg - Ísland 1-3 | Aftur fögnuðu ungu strákarnir okkar Rómantík hjá Arnari: „Feginn að hann sé ekki einhver stuðningsfulltrúi“ Ensku stjörnurnar klæðast hugbreytandi inniskóm Jóhann Berg byrjar og spilar landsleik númer hundrað í kvöld Solskjær til í að taka við norska landsliðinu Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“ Sjá meira