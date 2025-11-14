Fótbolti

Mikil spenna í Fær­eyjum enda HM-sætið enn mögu­leiki

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það þarf vissulega margt að falla með Odmar Færø og félögum í færeyska landsliðinu en HM-draumurinn lifir.
Getty/Foto Olimpik

Það eru ekki bara íslensku landsliðsstrákarnir sem dreymir um sæti í umspili heimsmeistaramótsins í fótbolta því nágrannar okkar í Færeyjum eiga enn smá möguleika á að ná öðru sætinu.

Færeyingar höfðu aldrei unnið fleiri en tvo leiki í neinni undankeppni áður en hafa nú unnið fjóra af síðustu fimm leikjum sínum, þar á meðal eftirtektarverðan 2-1 heimasigur gegn Tékklandi, sem er í öðru sæti, í október.

Möguleiki á sæti í umspilinu er því enn á lífi. Ef færeyska liðinu tekst að koma á óvart gegn Króatíu, sem er í efsta sæti L-riðils, í kvöld og Gíbraltar, sem er í neðsta sæti, tapar ekki fyrir Tékklandi á mánudaginn, munu Færeyingar enda í öðru sæti riðilsins og komast í umspilið í mars.

Þetta er þó reyndar afar ólíkleg samsetning úrslita, í ljósi þess að Gíbraltar hefur aldrei fengið stig í undankeppni og Króatía hefur unnið fimm af sex leikjum sínum í riðlinum.

Hins vegar, fyrir hinn 36 ára gamla miðvörð Færeyja, Odmar Færø, er þetta skref framar öllu sem þjóð hans hefur áður afrekað.

„Hugmyndin er bara að halda áfram að fylgja straumnum og sjá hversu langt það ber okkur,“ sagði Odmar Færö við breska ríkisútvarpið.

„Við erum að njóta þessa í augnablikinu og tilfinningin er sú, með nýlegum úrslitum, að við trúum því að við getum farið til Króatíu og náð í þrjú stig,“ sagði Færö

Færö, sem lék um tíma í Skotlandi með Keith og Forfar Athletic, er eini færeyski leikmaðurinn sem hefur spilað fimmtíu leiki í evrópskum félagsliðakeppnum. Faðir hans og afi, báðir að nafni Odmar, léku einnig fyrir þjóðina sem telur tæplega fimmtíu og fimm þúsund íbúa.

En þrátt fyrir spennuna sem fylgir þessum daðri við undankeppni HM er Færö raunsær um möguleika þeirra.

„Ég hef bara ekki trú á því að Gíbraltar nái í nein stig svo þetta er svolítið glatað tækifæri, en við látum það ekki hafa áhrif á frammistöðu okkar gegn Króatíu. Við yrðum samt algjörlega niðurbrotnir ef Gíbraltar nær jafntefli og við stöndum ekki við okkar – það væri það versta fyrir mig að lifa með,“ sagði Færö.

Leikur Króatíu og Færeyja verður sýndur beint á SÝN Sport Viaplay í kvöld og hefst útsendingin klukkan 19.35.

HM 2026 í fótbolta Færeyjar

