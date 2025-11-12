Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara Ágúst Orri Arnarson skrifar 12. nóvember 2025 14:24 Rob Edwards er tekinn við sínu fyrrum félagi. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images Rob Edwards hefur tekið við störfum sem knattspyrnustjóri Wolverhampton Wanderers í ensku úrvalsdeildinni. Liðið situr í neðsta sæti og hefur ekki unnið deildarleik. Edwards gerir samning sem gildir út tímabilið 2029. Hann hefur þjálfað Middlesborough á þessu tímabili en Úlfarnir greiða félaginu fyrir að fá hann til starfa, um þrjár til fjórar milljónir punda samkvæmt Sky Sports. Hann tekur aðstoðarmann sinn, Harry Watling, með sér frá Middlesborough og frekari breytingar á þjálfarateyminu verða tilkynntar á næstunni. Middlesborough hafnaði fyrstu beiðni Úlfanna um að hefja viðræður við hann, en samþykkti svo að leyfa Edwards að fara fyrir rétta upphæð. Hann var ekki viðstaddur leik liðsins gegn Birmingham á laugardag, heldur er hann talinn hafa verið í Wolverhampton. Edwards tekur við starfinu af Vítor Pereira, sem tók við liðinu í desember í fyrra og stýrði því frá falli, fékk svo nýjan þriggja ára samning en tókst ekki að stýra liðinu til sigurs í ellefu tilraunum. Edwards náði góðum árangri sem stjóri Luton Town frá 2022-25 og kom liðinu upp í úrvalsdeildina á sínu fyrsta tímabili við stjórnvölinn. Hann var leikmaður Wolves og spilaði yfir hundrað leiki fyrir félagið á árunum 2004-08. Hann stýrði liðinu líka tímabundið í sínu fyrsta aðalþjálfarastarfi árið 2016, eftir að hafa starfað fyrir akademíuna í nokkur ár á undan. Enski boltinn Mest lesið Súkkulaðimjólkin sögð betri fyrir íþróttafólk en íþrótta- eða orkudrykkir Sport Norðmenn rífast um hvort kynferðisafbrotamaður eigi að spila með landsliðinu Fótbolti Fyrri úrslitaleikurinn af tveimur Fótbolti Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Enski boltinn Tveir áhorfendur létust á mismunandi tímum á sama leikvangi Sport „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Íslenski boltinn Saka FIFA um að stofna „gervi“ leikmannasamtök Fótbolti Ísold verður bolabítur og heldur til á upphafsslóðum REM næstu árin Sport Svona var blaðamannafundur Íslands í Bakú Fótbolti „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Enski boltinn Fleiri fréttir Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Aftur brotist inn til Sterling en núna var hann heima „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Liverpool kvartar í dómarasamtökunum „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Sanngjarn heimasigur Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Stefán Teitur og félagar upp í þriðja sætið Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Boro bannar Edwards að stýra liðinu í dag Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Sjá meira