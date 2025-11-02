Úlfarnir ráku Pereira Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. nóvember 2025 11:58 Vitor Pereira gengur af velli eftir síðasta leik sinn sem knattspyrnustjóri Wolverhampton Wanderers. Getty/ Dan Istitene Vítor Pereira stýrði Wolves í síðasta sinn í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær þegar liðið steinlá 3-0 á móti Fulham. Úlfarnir tilkynntu í dag að knattspyrnustjórinn hafi verið rekinn frá félaginu. Pereira fékk nýjan þjálfarasamning í september sem var í gildi til sumarsins 2028 en á þeim tímapunkti voru Úlfarnir án stiga eftir fjóra leiki. Síðan þá hefur árangurinn ekki batnað og liðið situr án sigurs í botnsæti deildarinnar með tvö stig eftir tíu leiki. Wolves sló West Ham og Everton út úr enska deildabikarnum á þessu tímabili en datt út í sextán liða úrslitum á móti Chelsea á miðvikudaginn. Pereira var ráðinn í desember á síðasta ári. Hann lyfti liðinu úr nítjánda sæti í það sextánda og forðaði því frá falli. Wolves hefur verið í ensku úrvalsdeildinni síðan 2018 en það verður erfitt verkefni fyrir eftirmann Pereira að sjá til þess að það breytist ekki. Fjórir knattspyrnustjórar hafa verið reknir í efstu deild Englands það sem af er tímabili. Tveir þeirra voru hjá Nottingham Forest (Nuno Espírito Santo og Ange Postecoglou), á meðan Graham Potter missti starfið hjá West Ham. BREAKING: Wolves have sacked Vitor Pereira 🚨 pic.twitter.com/h5bn6gUvfw— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 2, 2025 Enski boltinn Mest lesið Kærastan tók eftir því að eitthvað var að Handbolti Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Enski boltinn Tóku símana af stelpunum alla keppnisferðina Golf Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Enski boltinn Úlfarnir ráku Pereira Enski boltinn Eins og á gamlárskvöldi á Íslandi inni á leikvanginum Fótbolti Er Tóti Túrbó ofmetinn? Körfubolti Sjáðu brot af því besta úr enska boltanum í dag Fótbolti Ótrúleg varnartölfræði Arsenal í október Fótbolti Magic Johnson bætir við enn einum titlinum Sport Fleiri fréttir West Ham - Newcastle | Hamrarnir berjast við botninn Úlfarnir ráku Pereira Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Liverpool loks á sigurbraut á ný Pedro afgreiddi Tottenham Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“ Amad bjargaði stigi fyrir United Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sjáðu besta liðið í föstum leikatriðum leika listir sínar Barcelona skuldar mest en Tottenham er númer tvö Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Hetja Englands á EM sleit krossband Lofar frekari fjárfestingum Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“ Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Sjá meira