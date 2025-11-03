Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 3. nóvember 2025 10:02 Virgil van Dijk og félagar hans í Liverpool unnu langþráðan sigur á Aston Villa á laugardaginn. getty/Jan Kruger Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, segir að Wayne Rooney sé á villigötum með ummælum sínum um skort á sterkum leiðtogum í liði Englandsmeistaranna. Eftir tapið fyrir Brentford, 3-2, sagði Rooney að Van Dijk og Mohamed Salah hefðu ekki sýnt leiðtogahæfileika sína á þessu tímabili. Van Dijk kvittar ekki undir það. „Ég heyrði ekki í honum á síðasta ári,“ sagði Van Dijk eftir 2-0 sigur Liverpool á Aston Villa í fyrradag. „Þetta særir mig ekki. Ég get bara sagt jákvæða hluti um þennan leikmann, augljóslega goðsögn sem hafði svo mikil áhrif, en mér fannst þessi ummæli vera letileg gagnrýni. Það er auðvelt að gagnrýna hina leikmennina en hann veit að við stöndum saman og reynum að komast í gegnum þetta. Þegar hlutirnir gengu vel í fyrra heyrðist ekkert. Þetta er hluti af starfi álitsgjafa. Hann er með skoðun og við þurfum að takast á við það. Ég tók þessu ekki persónulega.“ Sigur Liverpool á Villa á laugardaginn var fyrsti sigur liðsins eftir fjögur töp í röð í ensku úrvalsdeildinni. Rauði herinn er í 3. sæti hennar með átján stig, sjö stigum á eftir toppliði Arsenal. Framundan eru tveir stórleikir hjá Liverpool. Annað kvöld mætir liðið Real Madrid í Meistaradeild Evrópu og á sunnudaginn sækir það Manchester City heim í ensku úrvalsdeildinni. Enski boltinn Tengdar fréttir Viðtökurnar á Anfield munu ekki breyta neinu Trent Alexander-Arnold, hægri bakvörður Real Madríd, segir að viðtökurnar sem hann muni fá á Anfield þegar lið hans mætir Rauða hernum muni ekki breyta tilfinningum hans í garð Liverpool. 3. nóvember 2025 07:01 Liverpool loks á sigurbraut á ný Eftir fjögur töp í ensku úrvalsdeildinni í röð er sennilega þungu fargi af leikmönnum Liverpool létt en liðið lagði Aston Villa í kvöld 2-0. 1. nóvember 2025 19:40 Mest lesið Dönsk landsliðskona eignaðist barn tólf vikum fyrir tímann Handbolti Viðtökurnar á Anfield munu ekki breyta neinu Fótbolti Loksins þorði einhver í Kolbein sem stígur aftur inn í hringinn Sport Kærastan tók eftir því að eitthvað var að Handbolti Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Enski boltinn Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug Enski boltinn „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ Enski boltinn Skagamenn senda Kanann heim Körfubolti „Það verður hundleiðinlegt að spila við Val“ Íslenski boltinn „Haaland er þetta góður“ Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Úlfarnir ráku Pereira Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Liverpool loks á sigurbraut á ný Pedro afgreiddi Tottenham Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“ Amad bjargaði stigi fyrir United Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sjáðu besta liðið í föstum leikatriðum leika listir sínar Barcelona skuldar mest en Tottenham er númer tvö Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Hetja Englands á EM sleit krossband Sjá meira