Bein út­sending: Lang­vinn ein­kenni Covid

Atli Ísleifsson skrifar
Markmið fundarins er að veita heildstæða yfirsýn yfir langvinn einkenni covid frá mörgum sjónarhornum. Myndin er úr safni.
„Langvinn einkenni Covid“ er yfirskrift annars fundar í fundaröðinni Heilsan okkar sem fram fer í Veröld, húsi Vigdísar, milli klukkan 11:30 og 13 í dag.

Markmið fundarins er að veita heildstæða yfirsýn yfir langvinn einkenni covid frá mörgum sjónarhornum. Hægt verður að fylgjast með fundinum í spilaranum að neðan.

Umsjón og ritstjórn: Jóhanna E. Torfadóttir

Fundarstjóri: Guðrún Asperlund, sóttvarnarlæknir

Dagskrá

  • Friðbjörn Sigurðsson, læknir – Í ljósi sögunnar - átti langvinnt Covid að koma á óvart?
  • Ingibjörg Magnúsdóttir, doktorsnemi í lýðheilsuvísindum – Langvinn andleg, líkamleg og vitræn einkenni COVID: Rannsóknir í alþjóðlega COVIDMENT samstarfinu
  • Karl Kristjánsson, yfirlæknir Reykjalundi – Langvinn einkenni eftir Covid, er ávinningur af endurhæfingu?
  • Sigurveig Þ. Sigurðardóttir, yfirlæknir ofnæmislækninga á Landspítala – Ónæmiskerfið og langvinn einkenni Covid
  • Steinunn Gestsdóttir, prófessor í sálfræði – Í klónum á Covid
  • María Heimisdóttir, landlæknir – Stuðningur við sjúklinga – rétt þjónusta á réttum stað

Pallborðsumræður í lokin

Heilsan okkar er fundaröð Háskóla Íslands og Landspítala sem hefur það að markmiði að varpa ljósi á áríðandi mál líðandi stundar er varða heilsu og heilbrigðisþjónustu. Þessir mánaðarlegu upplýsingafundir eru öllum opnir og verða á dagskrá síðasta föstudag hvers mánaðar.

