Bein útsending: Langvinn einkenni Covid Atli Ísleifsson skrifar 31. október 2025 11:02 Markmið fundarins er að veita heildstæða yfirsýn yfir langvinn einkenni covid frá mörgum sjónarhornum. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm „Langvinn einkenni Covid" er yfirskrift annars fundar í fundaröðinni Heilsan okkar sem fram fer í Veröld, húsi Vigdísar, milli klukkan 11:30 og 13 í dag. Markmið fundarins er að veita heildstæða yfirsýn yfir langvinn einkenni covid frá mörgum sjónarhornum. Hægt verður að fylgjast með fundinum í spilaranum að neðan. Umsjón og ritstjórn: Jóhanna E. TorfadóttirFundarstjóri: Guðrún Asperlund, sóttvarnarlæknir Dagskrá Friðbjörn Sigurðsson, læknir – Í ljósi sögunnar - átti langvinnt Covid að koma á óvart? Ingibjörg Magnúsdóttir, doktorsnemi í lýðheilsuvísindum – Langvinn andleg, líkamleg og vitræn einkenni COVID: Rannsóknir í alþjóðlega COVIDMENT samstarfinu Karl Kristjánsson, yfirlæknir Reykjalundi – Langvinn einkenni eftir Covid, er ávinningur af endurhæfingu? Sigurveig Þ. Sigurðardóttir, yfirlæknir ofnæmislækninga á Landspítala – Ónæmiskerfið og langvinn einkenni Covid Steinunn Gestsdóttir, prófessor í sálfræði – Í klónum á Covid María Heimisdóttir, landlæknir – Stuðningur við sjúklinga – rétt þjónusta á réttum stað Pallborðsumræður í lokin Heilsan okkar er fundaröð Háskóla Íslands og Landspítala sem hefur það að markmiði að varpa ljósi á áríðandi mál líðandi stundar er varða heilsu og heilbrigðisþjónustu. Þessir mánaðarlegu upplýsingafundir eru öllum opnir og verða á dagskrá síðasta föstudag hvers mánaðar. Faraldur kórónuveiru (COVID-19) Heilbrigðismál Landspítalinn