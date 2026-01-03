Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hefur ákveðið að gefa kost á sér í oddvitasætið á lista Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Prófkjör fer fram 31. janúar.
Frá þessu greinir Vilhjálmur í færslu á Facebook. Hann hafði áður verið orðaður við oddvitasætið og sagðist í samtali við fréttastofu íhuga alvarlega að gefa kost á sér.
„Fyrir tveimur árum breyttist líf okkar fjölskyldunnar skyndilega þegar við þurftum að yfirgefa heimilið okkar í Grindavík. Við Silla settumst þá að í Reykjanesbæ – enda var bærinn fyrir löngu orðinn okkar annað heimili,“ segir Vilhjálmur á Facebook.
„Á þessum erfiðu tímum tóku bæjarbúar utan um fjölskyldu mína. Það var ekki sjálfsagt, en það var mannlegt og það gleymist aldrei.“
Í samtali við fréttastofu kveðst Vilhjálmur ætla að halda þingmennsku áfram fram að kosningum. Sveitarstjórnarkosningar fara fram 16. maí næstkomandi.
Ljóst er að oddvitaslagur er í húfi en Ásgeir Elvar Garðarsson, viðskiptafræðingur og framkvæmdastjóri bílaleigunnar Geysis, gefur sömuleiðis kost á sér í oddvitasætið. Þá gefur Unnar Stefán Sigurðsson, skólastjóri í Háaleitisskóla í Reykjanesbæ, kost á sér.
„Við þurfum ábyrgari rekstur sveitarfélagsins til að geta lækkað skatta á heimilin. Við þurfum skýra framtíðarsýn í skipulagsmálum sem virðir drauma fólks um eigið heimili og fjölbreytt búsetuform. Og við þurfum að setja börnin raunverulega í fyrsta sæti – með aðgengi að leikskólum, sterkum íþróttafélögum og bestu grunnskólum landsins.
Reykjanesbær er stórveldi og ég óska eftir stuðningi ykkar í prófkjörinu svo við getum saman tryggt að allir fái að láta ljós sitt skína,“ segir Vilhjálmur á Facebook.