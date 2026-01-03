Einn er látinn eftir umferðarslys sem varð á Biskupstungnabraut skammt frá Þrastarlundi í dag. Tveir til viðbótar voru fluttir til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
Lögreglan á Suðurlandi greinir frá þessu en upplýsingar um líðan þeirra sem fluttir voru á sjúkrahús liggja ekki fyrir.
Samkvæmt lögreglu skullu tveir bílar saman. Ökumaður í örum bílnum var úrskurðaður látinn á vettvangi.
Rannsóknardeild Lögreglunnar á Suðurlandi fer með rannsókn slyssins. Lögregla segir frekari upplýsingar ekki verða veittar að sinni.