Hlutfall fínasta svifryksins áberandi hátt á nýársnótt Lovísa Arnardóttir skrifar 2. janúar 2026 13:42 Svifryksmengunin var mikil á gamlárskvöld. Myndin er úr safni og var tekin áramótin 2020. Vísir/Vilhelm Síðustu klukkustundir ársins 2025 og fyrstu klukkustundir ársins 2026 var svifryksmengun mikil á höfuðborgarsvæðinu. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg kemur fram að áberandi hafi verið hversu hátt hlutfall fínasta svifryksins var af því svifryki sem mældist á gamlárskvöld og nýársnótt. Svifryk fór yfir sólarhringsheilsuverndarmörk PM10 í þremur af fimm mælistöðvum í Reykjavík. Svifrykið sem myndast þegar flugeldum er skotið upp er fíngerðara en umferðartengt svifryk og hlutfall smæstu agnanna, PM 2,5 og PM1, hærra. Þær agnir fara lengra niður í lungu og eiga greiðari aðgang inn í blóðrásina. Af þeim orsökum er fínasta svifrykið mun hættulegra heilsu en stærri agnirnar. Flugeldamengun inniheldur bæði þungmálma og önnur óæskileg efni sem myndast við bruna. Sólarhringsmeðaltal svifryks (PM10 og PM2,5) þann 1. janúar 2026 í míkrógrömmum á rúmmetra. Reykjavíkurborg Hæsta mælda klukkustundargildi PM10, svifagnir um 10 míkrógrömm að stærð, í Reykjavík mældist klukkan tvö um nótt í mælistöðinni við Grensás og var 1.043,4 míkrógrömm á rúmmetra. Á sama tíma mældist þar hæsta gildi PM 2,5 sem var 676,3 míkrógrömm á rúmmetra. Svifryk fór yfir sólarhringsheilsuverndarmörk PM10 í þremur af fimm mælistöðvum í Reykjavík. Engin sólarhringsheilsuverndarmörk eru fyrir PM2,5 en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) mælir með sólarhringsheilsuverndarmörkum upp á 15 míkrógrömm á rúmmetra. Sólarhringsgildi PM2,5 fóru yfir þau mörk í öllum stöðvum nema einni á nýársdag í Reykjavík. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þar kemur fram að svifryk er fínasta gerð rykagna sem á greiða leið í öndunarfærin en heilsuverndarmörk miðast við 50 míkrógrömm á rúmmetra á sólarhring fyrir PM 10 (svifagnir um 10 míkrógrömm að stærð). 