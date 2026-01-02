Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit

Innlent

Bjarki Sigurðsson skrifar
Frá flugeldasýningu Hjálparsveita skáta í Kópavogi.
Sala björgunarsveita á flugeldum gekk mjög vel þessi áramótin. Fólk hafi almennt farið varlega við að skjóta þeim upp, en nokkrir leituðu á bráðamóttöku með áverka á augum. Loftgæði eru aftur komin í lag eftir mengaða nýársnótt. 

Sprengjuglaðir Íslendingar fengu útrás á gamlárskvöld líkt og ár hvert. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir sölu björgunarsveita á flugeldum hafa gengið vel þetta árið, þó hann geti ekki fullyrt hvort salan hafi gengið betur en í fyrra.

„Heilt yfir sýnist mér þetta hafa gengið vel. Þetta er okkar mikilvægasta fjáröflun og markaðshlutdeildin er góð, við kvörtum ekki yfir samkeppninni. En við erum á fínum stað fyrir nýtt ár og tilbúin í þau verkefni sem það mun færa okkur,“ segir Jón Þór. 

Jón Þór Víglundsson er upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar.Vísir/Einar

Allir þurfi að nota gleraugu

Flestir hafi verið með gleraugu en því miður séu alltaf einhverjir sem klikka á þessari mikilvægu öryggisráðstöfun.

„Það sem ég sá til var fólk að fara skynsamlega að þessu. Ég sá gleraugu á andlitum ansi margra. En greinilega ekki nógu margra því það voru átta sem leituðu á bráðamóttöku með áverka á augum. Það er átta of mikið,“ segir Jón Þór. 

Fólk fari úr bænum

Loftgæði fóru yfir heilsuverndarmörk á nýársnótt og vegna hægs veðurs hélt mengunin sér yfir stærstu þéttbýlisstöðum fram yfir kvöldmatarleyti á nýársdag, að sögn Þorsteins Jóhannssonar, sérfræðings í loftgæðum hjá Umhverfis- og orkustofnun.

„Það er misjafnt hvað fólk finnur fyrir þessu. Ungt, hraust fólk finnur í sjálfu sér ekki fyrir þessu en þetta er mjög fínt svifryk og mjög lítill hópur sem er mjög viðkvæmur. Fólk með astma eða lungnasjúkdóma sem finnur alveg rækilega fyrir þessu. Maður heyrir jafnvel að það fólk haldi sér innandyra og fari ekkert út. Eða fari bara úr bænum,“ segir Þorsteinn. 

Þorsteinn Jóhannsson er sérfræðingur í loftgæðum.Vísir/Sigurjón

Lítill vilji

Til að sporna gegn mengun hafa Hollendingar ákveðið að banna flugelda. Þorsteinn segir það einu lausnina á loftgæðavandanum um áramótin, en lítill vilji sé fyrir að stíga það stóra skref.

„Ég geri ráð fyrir því að þetta verði áfram svona næstu áramót,“ segir Þorsteinn. 

