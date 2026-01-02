Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit Bjarki Sigurðsson skrifar 2. janúar 2026 13:07 Frá flugeldasýningu Hjálparsveita skáta í Kópavogi. Vísir/Vilhelm Sala björgunarsveita á flugeldum gekk mjög vel þessi áramótin. Fólk hafi almennt farið varlega við að skjóta þeim upp, en nokkrir leituðu á bráðamóttöku með áverka á augum. Loftgæði eru aftur komin í lag eftir mengaða nýársnótt. Sprengjuglaðir Íslendingar fengu útrás á gamlárskvöld líkt og ár hvert. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir sölu björgunarsveita á flugeldum hafa gengið vel þetta árið, þó hann geti ekki fullyrt hvort salan hafi gengið betur en í fyrra. „Heilt yfir sýnist mér þetta hafa gengið vel. Þetta er okkar mikilvægasta fjáröflun og markaðshlutdeildin er góð, við kvörtum ekki yfir samkeppninni. En við erum á fínum stað fyrir nýtt ár og tilbúin í þau verkefni sem það mun færa okkur,“ segir Jón Þór. Jón Þór Víglundsson er upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar.Vísir/Einar Allir þurfi að nota gleraugu Flestir hafi verið með gleraugu en því miður séu alltaf einhverjir sem klikka á þessari mikilvægu öryggisráðstöfun. „Það sem ég sá til var fólk að fara skynsamlega að þessu. Ég sá gleraugu á andlitum ansi margra. En greinilega ekki nógu margra því það voru átta sem leituðu á bráðamóttöku með áverka á augum. Það er átta of mikið,“ segir Jón Þór. Fólk fari úr bænum Loftgæði fóru yfir heilsuverndarmörk á nýársnótt og vegna hægs veðurs hélt mengunin sér yfir stærstu þéttbýlisstöðum fram yfir kvöldmatarleyti á nýársdag, að sögn Þorsteins Jóhannssonar, sérfræðings í loftgæðum hjá Umhverfis- og orkustofnun. „Það er misjafnt hvað fólk finnur fyrir þessu. Ungt, hraust fólk finnur í sjálfu sér ekki fyrir þessu en þetta er mjög fínt svifryk og mjög lítill hópur sem er mjög viðkvæmur. Fólk með astma eða lungnasjúkdóma sem finnur alveg rækilega fyrir þessu. Maður heyrir jafnvel að það fólk haldi sér innandyra og fari ekkert út. Eða fari bara úr bænum,“ segir Þorsteinn. Þorsteinn Jóhannsson er sérfræðingur í loftgæðum.Vísir/Sigurjón Lítill vilji Til að sporna gegn mengun hafa Hollendingar ákveðið að banna flugelda. Þorsteinn segir það einu lausnina á loftgæðavandanum um áramótin, en lítill vilji sé fyrir að stíga það stóra skref. „Ég geri ráð fyrir því að þetta verði áfram svona næstu áramót,“ segir Þorsteinn. Flugeldar Björgunarsveitir Loftgæði Áramót Mest lesið Banaslys á Hvolsvelli Innlent Vinum hans ekki litist á blikuna Innlent Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Innlent Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Innlent Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Innlent Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Erlent Fyrsta fórnarlambið nafngreint Erlent Segjast hafa sviðsett aftöku og hirt verðlaunaféð af Rússum Erlent Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Innlent Barist á götum úti í Íran fimmta daginn í röð Erlent Fleiri fréttir Hlutfall fínasta svifryksins áberandi hátt á nýársnótt Telur nær öruggt að fleiri hundar muni týnast Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit Þurfi að sannfæra flokkinn Sex tíma leikskóladvöl nú gjaldfrjáls í Hafnarfirði Neytendur eigi meira inni eftir eldsneytislækkanir á nýju ári Hafna beiðni manns sem braut kynferðislega á stjúpdóttur Banaslys á Hvolsvelli Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Mikill meirihluti vill lögfesta rétt barna til leikskólavistar Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Eldur í bíl við Breiðhellu Vinum hans ekki litist á blikuna Pétur verið lengur en hún í stjórnmálum Fluttur á sjúkrahús eftir slys í Hrútafirði Pétur fer á móti borgarstjóra og vill fyrsta sætið í Reykjavík Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Hitnar undir feldi Péturs Þessi fjórtán hlutu fálkaorðuna á nýársdegi „Líðan barna nú mun móta sögu og styrk Íslands á næstu árum“ Fleirum þykir Flokki fólksins ganga illa að hrinda málum í framkvæmd Fimmtán leituðu á bráðamóttöku vegna flugeldaslysa Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu“ Hvetur Íslendinga til að hafna „svartagallsrausi“ Ríflega tuttugu útköll vegna eldsvoða Vill annað sætið hjá Samfylkingunni í borginni Kveðst hlakka til að mæta aftur til starfa Á bak við tjöldin: „Með alls konar exit plans, trúið mér“ Fyrsta barn ársins kom í heiminn klukkan 00:24 Sjá meira