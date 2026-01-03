Langar raðir á Sorpu eftir hátíðarnar Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 3. janúar 2026 13:31 Fólk er hvatt til að mæta vel undirbúið á Sorpu. Vísir/Ívar Fannar Aðsókn í endurvinnslustöðvar Sorpu eykst um sextíu prósent í kringum hátíðarnar og er engin undantekning þar á þessi jól. Upplýsingafulltrúi Sorpu biðlar til fólks að mæta vel undirbúið á stöðvarnar. Margir hafa eflaust lagt leið sína á endurvinnslustöð á síðustu dögum eftir hátíðarhöldin og ruslið sem þeim fylgja. Starfsmenn Sorpustöðvanna á höfuðborgarsvæðinu höfðu í nógu að snúast enda eykst aðsókn þangað ávallt í kringum hátíðisdaga. „Jólin og nýársdagur eru þar engin undantekning. Við sjáum síðustu þrjá dagana fyrir aðfangadag, dagana milli jóla og nýárs og fyrstu tvær helgarnar á nýju ári þá eru þetta yfirleitt aðsóknarmestu dagarnir hjá okkur. Þannig að það er brjálað að gera,“ segir Gunnar Dofri Ólafsson samskipta- og þróunarstjóri Sorpu. Þetta eigi sérstaklega við um árið í ár, þar sem bæði jól og áramót hitta á virka daga. „Fyrsti dagur eftir hátíðarnar er laugardagur og þá komu hjá okkur einhverjir 4500 bílar, en meðaldagur, ef þú tekur árið flatt, eru 2800 bílar. Þannig að þetta er mikil aukning í aðsókn á einum degi.“ Hann hvetur fólk til að bíða aðeins með ferðina í Sorpu vilji það ekki hanga í löngum röðum. „Þá eru þetta yfireitt þannig hlutir að þeir geta tórað i skottinu á bílnum eða í bílskúrnum eða í pokunum aðeins inn í nýja árið. Þá er aðeins minna að gera, allir afslappaðri og það er hægt að fara hraðar og betur í gegnum stöðvarnar okkar,“ segir Gunnar Dofri. Þá minnir hann á grenndargámana, en lögð var mikil áhersla á það að þeir yrðu tæmdir um leið og þeir fylltust þessi jólin. Gunnar Dofri biðlar til þeirra sem hætta sér á endurvinnslustöðvarnar að mæta vel undirbúnir. „Að það sé ekki tekið í panikki, allt sem þú finnur laust heima hjá þér og hent í bílinn og ætla svo að díla við það þegar þú kemur á staðinn. Þá bæði tefurðu fyrir sjálfum þér og öðrum.“ Sorpa Reykjavík Jól Tengdar fréttir Lengja opnun, gleðja starfsfólk og spara peninga Mikil breyting hefur verið gerð á opnunartíma Sorpu sem bæði opnar nú dyr sínar fyrr og lokar þeim síðar. Ekki er talið að breytingin feli í sér aukinn kostnað heldur raunar sparnað. Breytt vaktakerfi þýðir að starfsfólk vinnur færri helgar en áður. 19. desember 2025 15:03 Breyttur opnunartími hjá Sorpu Sorpa hefur breytt opnunartíma á endurvinnslustöðvum sínum við Sævarhöfða, Breiðhellu, Ánanaust, Jafnasel og Dalveg. Þar verður framvegis opið frá 9 til 19. 18. desember 2025 14:00 Mest lesið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Erlent Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Innlent Íslenskur maður lést í Úkraínu Innlent Fylgið ekki mælst meira síðan fyrir hrun Innlent Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Erlent Eldur við flugvöll á Grænlandi Erlent Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Erlent „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Innlent Spunaleikari vill annað sæti Samfylkingarinnar í borginni Innlent Vilhjálmur tekur oddvitaslaginn í Reykjanesbæ Innlent Fleiri fréttir Stærðfræðikennarinn Stein sækist eftir fjórða sæti Langar raðir á Sorpu eftir hátíðarnar Fylgið ekki mælst meira síðan fyrir hrun Rýnt í stöðuna í Venesúela og Sjálfstæðisflokkurinn á flugi Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Dóra Björt vill þriðja eða fjórða sæti Vilhjálmur tekur oddvitaslaginn í Reykjanesbæ Spunaleikari vill annað sæti Samfylkingarinnar í borginni „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Íslenskur maður lést í Úkraínu Nýársbarnið á Suðurlandi býr á Eyrarbakka Réttindalaus og keyrði á kyrrstæðan lögreglubíl Kostnaður vegna veikinda nemur milljörðum Verðlækkanir á bensíni og áramótaheit landsmanna 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga Fjögur vilja tvö efstu hjá Viðreisn Kristín vill fyrsta sætið Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Þremur þjófum vísað úr landi Funda í janúar í kjaraviðræðum flugstétta Hlutfall fínasta svifryksins áberandi hátt á nýársnótt Telur nær öruggt að fleiri hundar muni týnast Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit Þurfi að sannfæra flokkinn Sex tíma leikskóladvöl nú gjaldfrjáls í Hafnarfirði Neytendur eigi meira inni eftir eldsneytislækkanir á nýju ári Hafna beiðni manns sem braut kynferðislega á stjúpdóttur Banaslys á Hvolsvelli Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Sjá meira