Þurfi að sann­færa flokkinn

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Pétur Marteinsson ætlar í oddvitaslag Samfylkingar fyrir næstu kosningar á móti Heiðu B. Hilmisdóttur borgarstjóra.
Pétur Marteinsson ætlar í oddvitaslag Samfylkingar fyrir næstu kosningar á móti Heiðu B. Hilmisdóttur borgarstjóra.

Allt stefnir í harðan oddvitalag hjá bæði Samfylkingu og Sjálfstæðisflokki að mati stjórnmálafræðings fyrir komandi kosningar. Ef Pétur Marteinsson sigri verði Samfylkingin meira til hægri. Líklegt sé að Guðlaugur Þór Þórðarsson fari fram. Framboð Viðreisnar og Miðflokksins séu enn óskrifað blað

Pétur Marteinsson veitingamaður tilkynnti í gær að hann sækist eftir fyrsta sæti á lista Samfylkingar í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí og býður sig þar með fram á móti Heiðu Björgu Hilmisdóttur borgarstjóra. Prófkjör flokksins fer fram 24. janúar. Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðiprófessor segir stefna í mikinn oddvitaslag hjá Samfylkingu.

Eiríkur Bergmann segir stefna í mikinn oddvitaslag í Samfylkingu.Vísir/Anton Brink

Ára Péturs lengra til hægri

„Pétur Marteinsson er vel kynntur en hann hefur verið talinn nær Sjálfstæðisflokknum en Samfylkingu fram að þessu. Hans verkefni nú er að stórum hluta að sannfæra kjósendur Samfylkingar um að hann sé raunverulega félagshyggjumegin,“ segir Eiríkur.

Helsta áskorun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra verði að kynna sig betur fyrir borgarbúum.

„Eins og kom fram í áramótaskaupinu held ég að borgarbúar þekki ekki nógu vel til hennar. Styrkleiki hennar er innra starf hennar í Samfylkingunni gegnum árin. Það er aftur akkilesarhæll Péturs Marteinssonar að kynna sig fyrir þessum kjósendahópi í prófkjörinu. Ef hann sigrar í oddvitabarátttunni þá fær flokkurinn þá áru að vera lengra til hægri en hann er verði hann undir forystu Heiðu Bjargar,“ segir Eiríkur.

Viðreisn og Miðflokkur óskrifuð blöð

Enn á eftir að kynna nýjan oddvita hjá Viðreisn. Þau Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra og Róbert Ragnarsson, fyrrverandi bæjarstjóri í Grindavík, hafa þegar gefið kost á sér. Samkvæmt heimildum fréttastofu mun Björg Magnúsdóttir, fyrrverandi fjölmiðlakona og aðstoðarkona borgarstjóra, einnig taka slaginn.

„Viðreisn er svolítið óskrifað blað að einhverju leyti,“ segir Eiríkur.

Það sama gildi um Miðflokkinn sem er ekki með borgarfulltrúa og enginn hefur tilkynnt um oddvitaframboð. 

„Þar hafa einhver tiltekin nöfn ekki verið mikið á sveimi. Þar er framboðið líka svolítið óskrifað blað í Reykjavík,“ segir Eiríkur. 

Væri gott fyrir Framsókn að fá góðan félaga

Einar Þorsteinsson hefur gefið út að hann ætli að halda oddvitasætinu hjá Framsókn í borginni en fylgi flokksins hefur verið á hraðri niðurleið samkvæmt skoðanakönnunum.

„Einar Þorsteinsson vann stórsigur í borginni í síðustu kosningum og langt umfram það sem Framsóknarmenn hefðu getað vænst. Líklega væri heppilegra fyrir Einar nú að fá góðan samstarfsfélaga í forustuna með sér,“ segir Einar,

Nýtt framboð eða Vor til vinstri með Sönnu Magdalenu Mörtudóttur hefur verið tilkynnt. Það sé sameiningarvettvangur vinstri flokka eins og Sósíalista, Vinstri grænna og Pírata. Eiríkur segir næstu skref þar velta á hvernig önnur framboð raðast upp. 

Hann býst við að Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins bjóði sig fram í oddvitasætið í Reykjavík á móti núverandi oddvita Hildi Björnsdóttur.

„Hann hefur sent þau skilaboð mjög skýrt út að hann sé að meta stöðu sína hvað framboð varðar. Ef það gerist fáum við aftur mjög harðan oddvitaslag,“ segir Eiríkur.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin

