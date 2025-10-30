Hetja Englands á EM sleit krossband Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 30. október 2025 23:31 Táningurinn Agyemang spilar ekki meira á leiktíðinni. Catherine Ivill/Getty Images Michelle Agyemang, framherji enska landsliðsins í fótbolta, sleit krossband í hné í vináttuleik gegn Ástralíu. Agyemang reyndist ein af hetjum Englands þegar liðið fór alla leið á Evrópumótinu síðasta sumar. Hin 19 ára gamla Agyemang var sannkallaður ofur-varamaður á EM og steig alltaf upp þegar England þurfti á henni að halda. Eftir ævintýrin og sigurinn á EM var hún lánuð til Brighton & Hove Albion frá Arsenal. Agyemang kom inn af varamannabekk Englands í hálfleik gegn Ástralíu en aðeins 13 mínútum síðar var hún borin af velli eftir að meiðast á hné. Hún staðfesti sjálf á samfélagsmiðlum að um slitið krossband væri að ræða. Það er því ljóst að þessi öflugi leikmaður spilar ekki meira á þessari leiktíð. „Ég er leið þar sem niðurstaðan er slitið krossband. Ég er þakklát öllum fallegu skilaboðunum og þann stuðning sem ég hef fengið frá ykkur öllum. Endurhæfingin hefst núna og ég kem sterkari til baka,“ skrifaði leikmaðurinn á Instagram-síðu sína. View this post on Instagram A post shared by Michelle Agyemang ✟ (@michelleagyemangg) Brighton, Arsenal og enska knattspyrnusambandið munu öll aðstoða Agyemang í endurhæfingu sinni. Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Hetja Englands á EM sleit krossband Enski boltinn „Búnir að sýna hvað við getum verið lélegir“ Körfubolti Lofar frekari fjárfestingum Enski boltinn Haukur Helgi: Höfum ekki verið að spila góðan körfubolta Körfubolti „Getum verið fjandi góðir“ Körfubolti ÍR áfram eftir sigur í Mosfellsbæ Handbolti Uppgjörið: Þýskaland - Ísland 42-31 | Þrot í Þýskalandi Handbolti Uppgjörið: Valur - Grindavík 55-90 | Taplausir Grindvíkingar kjöldrógu Val Körfubolti „Varnarleikur snýst eiginlega bara um að nenna“ Körfubolti KR - ÍA 109-75 | KR-ingar sýndu allar sínar bestu hliðar þegar þeir burstuðu Skagamenn Körfubolti Fleiri fréttir Hetja Englands á EM sleit krossband Lofar frekari fjárfestingum Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“ Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Arteta fyrstur stjóranna á fætur Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjá meira