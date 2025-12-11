Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. desember 2025 13:03 Stephen Crean meiddist illa á hendi í hnífaárásinni í lestinni en fyrir vikið sluppu margir út ó meiddir. Getty/ Jordan Pettitt/ Það er Evrópukvöld í Hollandi hjá enska úrvalsdeildarfélaginu Nottingham Forest og þeir tóku með sér sérstaka heiðursfarþega í leikinn þegar þeir ferðustu yfir Ermarsundið í gær. Stephen Crean, 61 árs stuðningsmaður Nottingham Forest, sem var kallaður „hetja“ fyrir að hafa hjálpað til við að stöðva hnífaárás í lest í síðasta mánuði, ferðaðist með enska liðinu til Hollands fyrir leik þeirra gegn Utrecht í Evrópudeildinni. Árásin átti sér stað þegar Crean var á leið heim eftir 2-2 jafntefli Forest gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu þá réðst Crean gegn árásarmanninum til að hjálpa öðrum að flýja og var stunginn í vinstri höndina í átökunum. Crean hefur verið sagt að hönd hans muni ekki ná sér að fullu og að í „besta falli“ muni hann endurheimta um það bil 75% af notkun hennar. Yfir 45 þúsund pundum, tæplega átta milljónum króna, hefur verið safnað í söfnun fyrir Crean, þar af komu átta þúsund pund frá Nottingham Forest. Crean, sem hefur verið með ársmiða í 35 ár, fékk standandi lófaklapp á City Ground og hitti knattspyrnustjóra Forest, Sean Dyche, ásamt eigandanum Evangelos Marinakis fyrr í þessum mánuði. View this post on Instagram A post shared by Men in Blazers (@meninblazers) Enski boltinn Evrópudeild UEFA Mest lesið Ekki par sáttur en segir Heimi ekki hvernig hann eigi að sinna starfi sínu Fótbolti Dæturnar vildu norður: „Mun alltaf gera allt fyrir þær“ Íslenski boltinn „Forgangsatriði að tryggja að hún haldi heilsu sem kona“ Sport Strákarnir í 2. flokki Vals þeir einu sem ekki spila fyrir áramót Íslenski boltinn „Fólk veit ekki hvað maður gengur í gegnum heima hjá sér“ Fótbolti Vilja banna að sýna frá barnaíþróttum á netinu Sport Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Enski boltinn Sjáðu nýju stjörnuna hjá Arsenal og hvernig Man. City vann Real Madrid Fótbolti Gætu breytt áfengislögunum sínum vegna HM næsta sumar Fótbolti Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Enski boltinn Fleiri fréttir Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Sjá meira