„Hvað getur Slot gert?“ Stefán Árni Pálsson skrifar 10. desember 2025 09:32 Albert Brynjar telur að Salah verði ekki í leikmannahópi Liverpool í lokaleiknum fyrir Afríkukeppnina. vísir/getty/sýn Sérfræðingur Sýnar Sport telur ólíklegt að Mo Salah spili fleiri leiki fyrir Liverpool, ekki nema aðstæður breytist til muna hjá félaginu og að þjálfarinn verði látinn taka poka sinn. Stórstjarna Liverpool Mo Salah ferðaðist ekki með Liverpool yfir til Mílanóborgar þar sem liðið mætti Inter í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi og vann 1-0 útisigur. Mikið kurr hefur verið í kringum leikmanninn hjá félaginu eftir að Egyptinn mætti í viðtal eftir 3-3 jafntefli gegn Leeds um helgina. Þá var Salah á varamannabekknum þriðja leikinn í röð. Salah birti þessa mynd á samfélagsmiðlinum X-inu í morgun þar sem sjá má hann einan á æfingasvæði félagsins. Margir telja að Salah spili ekki meira með Liverpool en eftir leik liðsins gegn Brighton í ensku úrvalsdeildinni heldur Salah út á Afríkukeppnina með Egyptum. „Ég reikna með að hann verði ekki í hóp í þeim leik heldur. Ekki nema eitthvað mikið breytist og það komi út einhver opinber afsökunarbeiðni,“ segir Albert Brynjar Ingason knattspyrnusérfræðingur Sýnar í Sportpakkanum í gærkvöldi. „Hvað getur Slot gert? Hann getur misst allan trúverðugleika að henda honum bara aftur inn í hóp án þess að fá einhvers konar afsökunarbeiðni. En gengi Liverpool er skelfilegt á tímabilinu. Ef Slot verður látinn fara þá gæti staða Salah breyst. Svo sjáum við hvað er að gerast hjá Real Madrid. Það er talað um að leikur Real á móti City í Meistaradeildinni gæti orðið úrslitaleikur hjá [Xabi] Alonso með hans framtíð. Við gætum allt í einu séð það í janúar að Alonso verði kominn til Liverpool og þá gæti þetta allt breyst með Salah,“ segir Albert. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Mest lesið „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Enski boltinn Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein Fótbolti Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Enski boltinn Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Enski boltinn Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni Fótbolti Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Íslenski boltinn Stórar breytingar og tímamót hjá Red Bull Formúla 1 Hóta því að skrópa á Ólympíuleikana Sport Dramatískur sigur Liverpool án Salah Fótbolti Fleiri fréttir „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Sjá meira